«دي إكس بي لايف» تحقق 50% نمواً في أعمالها خلال 2022

واصلت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مسيرة النجاح خلال عام 2022، معلنة عن تحقيق نمو قياسي في حجم أعمالها بنسبة 50% مقارنةً بعام 2021.

وأفادت «دي إكس بي لايف» بأنها قدمت خدماتها خلال العام الماضي إلى 432 فعالية، منها 60 معرضاً و37 مؤتمراً، وعدداً من المتعاملين الجدد، بما في ذلك «شركة بوينغ العالمية»، و«نيوم» السعودية، وأكثر من 80 دائرة حكومية ومؤسسة دولية؛ كما امتدت عمليات «دي إكس بي لايف»، وتوسّعت في أسواق إقليمية ودولية جديدة شملت السعودية، البحرين، ألمانيا، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة رواجاً في المنطقة.

وأكدت نجاحها في ترسيخ مكانتها شركة رائدة في تنظيم وإدارة الفعاليات، وكانت المقاول الرئيس لأكثر من 50 معرضاً عالمياً، بما في ذلك «جيتكس غلوبال»، و«غلفود»، و«الشرق الأوسط للإضاءة»، و«عالم الجمال».

وقال النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمّادي: «كان 2022 عاماً مهماً بالنسبة لـ(دي إكس بي لايف)، إذ نجحنا خلاله في تحقيق نتائج غير مسبوقة من حيث عدد المتعاملين والمشروعات، وشهد دخولنا إلى أسواق جديدة».

وأضاف: «مكنتنا خبرتنا الممتدة لعقود في بناء شراكات جديدة، واجتذاب متعاملين جدد، وتعزيز تعاوننا مع جميع الدوائر والهيئات المعنية للمساهمة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة دبي في صناعة الفعاليات العالمية».

وتابع: «نتطلّع إلى توسيع نشاطنا في منطقة الخليج، خصوصاً في السعودية التي نتمتّع فيها بعلاقات متميّزة مع عدد كبير من الدوائر الحكومية والشركات السعودية والعالمية»، لافتاً إلى امتلاك الشركة قدرات هائلة لإقامة جميع أنواع الفعاليات، في وقت تواصل فيه تطوير وتعزيز إمكانات فريقها بصورة مستمرة للبقاء في المقدّمة، مع هدف توطين صناعة الفعاليات، عبر تشغيل المواطنين في جميع فرق العمل المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات وتصميم وتشييد منصّات العرض.

وبحسب «دي إكس بي لايف»، فقد بلغ عدد الفعاليات الخارجية والخاصة التي أقامتها في جميع أنحاء الإمارات 200 فعالية متنوّعة، بما في ذلك بطولة العالم للبادل، وليالي حتا التاريخية، وسوق الفريج، إضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية وجماهيرية وموسيقية، منها عالم دبي للرياضة، وعالم مدهش، ومهرجان دبي للكوميديا، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، من بين 12 فعالية جديدة قدّمت إليها خدماتها للمرة الأولى.

وتوسّعت «دي إكس بي لايف» خارجياً معززةً وجودها على المستوى العالمي، إذ شيّدت جناح عرض «وكالة ناسا للفضاء» في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي أقيم في باريس، من بين أربعة أجنحة عرض قامت بتصميمها وتشييدها لوكالة الفضاء الهندية، ووكالة الإمارات للفضاء، وشركة دوربيت للفضاء؛ كما أقامت جناح عرض شركة دبي العالمية في معرض أوتوميكانيكا بمدينة فرانكفورت الألمانية، إضافة إلى عدد من منصّات عرض لعملاء في دول الخليج، والشرق الأوسط.