«دبي التجاري» يطلق «بداياتي» لتنمية المواهب الإماراتية

أعلن بنك دبي التجاري، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، عن إطلاق برنامج «بداياتي»، الذي يهدف إلى تعزيز المواهب الإماراتية الشابة في القطاع المصرفي، حيث يشارك في البرنامج 51 متدرباً. وأفاد البنك في بيان، أمس، بأنه تم تصميم البرنامج، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، خصيصاً لخريجي الثانوية العامة الإماراتيين. ويتميز البرنامج بتركيزه على التطوّر الشخصي والمهني، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك العمليات المصرفية، وأتمتة الفروع وخدمة العملاء وغيرها.

كما سيتلقى المتدربون تدريباً أثناء العمل لاكتساب الخبرة العملية، وإعدادهم لمسؤولياتهم المهنية داخل البنك. وأكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دبي التجاري»، سلطان المحمود، التزام البنك بدعم التطلعات المهنية للشباب الإماراتيين.