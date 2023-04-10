200 مليار درهم أضافتها 3 طروحات جديدة لرأسمال أسواق الإمارات

أضافت الطروحات الثلاثة الجديدة ما يناهز الـ200 مليار درهم لرأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية، مع إدراج أسهم «أدنوك للغاز»، و«بريسايت»، و«الأنصاري» للخدمات المالية، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتسهم الطروحات الجديدة في تحقيق خطط الأسواق المالية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ستة تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.3 تريليونات درهم، فضلاً عن كونها توفر فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، وصل رأس المال السوقي لأسهم «أدنوك للغاز» عند الإدراج لنحو 182 مليار درهم، لترتفع إلى 231.8 مليار درهم مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأدرجت أسهم «أدنوك للغاز» بسوق أبوظبي في 13 مارس الماضي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليارات درهم.

وحقق اكتتاب «أدنوك للغاز» أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم، متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

وبحسب الرصد، بلغ رأس المال السوقي لأسهم «بريسايت» عند الإدراج لنحو 7.5 مليارات درهم ليصعد إلى 18.4 مليار درهم مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأدرجت أسهم «بريسايت» في 27 مارس الماضي، بعد أن جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت نحو 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في الشركة «العالمية القابضة».

ووفق الرصد، سجل رأس المال السوقي لأسهم «الأنصاري» للخدمات المالية عند الإدراج نحو 7.73 مليارات درهم، وزاد إلى 8.92 مليارات درهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وتعد «الأنصاري» من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة، والتي شكَلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، وذلك بالتزامن مع مرور عام على بدء مسيرة سوق دبي المالي، والذي شهد خلالها طرح وإدراج أسهم خمس شركات حكومية وخاصة.

وأدرجت أسهم المجموعة، الأسبوع الماضي، بعد استكمال الطرح العام الأولي بنجاح، وجمع 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم، واستقطب الطرح العام طلباً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الأفراد 44 مرة، ما دفع المجموعة إلى زيادة نسبة الطرح المخصص لتلك الشريحة من 5% إلى 7.5%.