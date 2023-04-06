«بلازو فيرساتشي»: ارتفاع نسبة السياح الأثرياء الذين يقضون إجازات في دبي

أكد المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس «شركة بلازو للضيافة»، منذر درويش، ارتفاع نسبة السياح الأثرياء والمشاهير حول العالم الذين يقصدون الإمارة كل عام لقضاء موسم العطلات، مشيراً إلى أن تنوع المنتج السياحي في الإمارة يزيد جاذبيتها لدى الزوار من أصحاب الدخل المتوسط أيضاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن جاذبية دبي السياحية انعكست أيضاً على مكانتها الاستثمارية والتجارية، كاشفاً عن أن «شركة بلازو للضيافة» ماضية في خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إضافة ثلاث علامات جديدة تحت مظلتها.

إدارة ناجحة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس «شركة بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن دبي قادت خلال العامين الماضيين تعافي قطاع السياحة العالمي، وكانت من أولى المدن التي فتحت أبوابها أمام حركة السياحة الدولية، مع استئناف الفعاليات الترفيهية، وكذلك قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ضمن إجراءات تلتزم بأعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة للسكان والزوار. وأضاف درويش لـ«الإمارات اليوم» أن استضافة الإمارة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أول حدث عالمي ضخم في أعقاب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، عزز من سمعة المدينة، إذ لعب المعرض دوراً بارزاً في تعزيز مكانة الإمارة وجهة أولى للسياحة الدولية في ظل الإدارة الفعالة للجائحة.

وأكد أن دبي وفي أعقاب الجائحة، أثبتت قدراتها وإمكاناتها الاستثنائية لقيادة تعافي قطاع السياحة العالمي، في ظل مقوماتها الهائلة وبنيتها التحتية القوية والخبرات المتراكمة، مع تبنيها أفضل الممارسات على مستوى العالم، في الترحيب بالزوار والسياح، وإتاحة أرقى الخدمات وأكثرها جودة.

جاذبية دبي

وأشار درويش إلى جاذبية دبي التي مكنتها لتكون الخيار المفضل لمختلف شرائح الزوار، لافتاً إلى ارتفاع نسبة السياح الأثرياء والمشاهير حول العالم الذين يقصدون الإمارة كل عام لقضاء موسم العطلات، لاسيما أن هذه الفئة من السياح تقضي أوقاتاً أطول خلال عطلاتها، وتنفق بمعدلات أكبر.

وذكر أن دبي تمتاز أيضاً بأنها وجهة سياحية تلائم مختلف شرائح الزوار، وليس الأثرياء والمشاهير فقط، مؤكداً أن تنوع المنتج السياحي في الإمارة يزيد جاذبيتها لدى الزوار من أصحاب الدخل المتوسط أيضاً.

وقال إن جاذبية دبي السياحية انعكست أيضاً على مكانتها الاستثمارية والتجارية، موضحاً أن نسبة متزايدة من زوار الإمارة يختارون الإقامة فيها وشراء عقارات، فضلاً عن بدء مشروعات تجارية للأعمال.

مؤشرات عالمية

وأكد درويش أن الإمارة واصلت تعزيز جاذبيتها السياحية خلال السنوات الماضية، وحلت في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022 وفقاً لموقع «تريب أدفايزر»، ما يعزز مكانتها لتصبح الوجهة المفضلة والرائدة في قطاعات الضيافة والترفيه. وقال إن دبي «علامة عالمية»، وإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم التي يقصدها الملايين من الزوار كل عام.

وبيّن أن دبي احتفظت، للعام الثاني على التوالي، بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالمركز الثاني عالمياً بعد باريس على مؤشر أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية 2022، وفقاً لمؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال».

ولفت درويش إلى أن دبي تحتل مركزاً متقدماً سنوياً بين أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «إيكونوميست انتلجنس يونيت»، مشيراً إلى أن الإمارة كانت من أولى الوجهات التي شجعت الأفراد على العمل عن بعد، من خلال ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة تمكنهم من أداء أعمالهم خلال إقامتهم في الإمارة.

حجوزات قوية

وذكر درويش أن حركة الحجوزات المؤكدة للغرف الفندقية قوية للغاية، ومن المتوقع أن يتسارع النمو بوتيرة أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر «COP28»، وغيرها من معارض ضخمة، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات القوية تستند أيضاً إلى توقعات مؤسسة مطارات دبي باستقبال نحو 78 مليون مسافر خلال العام الجاري عبر مطار دبي الدولي.

«بلازو فيرساتشي دبي»

وذكر درويش أن فندق «بلازو فيرساتشي دبي» تحول إلى وجهة بارزة في دبي، خصوصاً للمشاهير والأثرياء ومختلف شرائح الزوار، لافتاً إلى أن الفندق حقق معدلات أداء قوية خلال العامين الماضيين، فيما تؤكد الحجوزات المستقبلية نمواً قوياً.

«بلازو للضيافة»

وأكد درويش أن «شركة بلازو للضيافة» ماضية في خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، التي تشمل إضافة ثلاث علامات جديدة تحت مظلة «بلازو للضيافة»، تشمل: «سيوترا للمنتجعات الفاخرة»، إذ سيتم تشغيل منتجعين في كل من زنجيبار والمالديف قريباً بطاقة استيعابية تصل إلى 90 و40 فيلا لكل منهما على التوالي، وعلامة «ذا أبوينتمينت» التي تستهدف قطاع الأعمال، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل أول فندق في دبي تحت هذه العلامة خلال الفترة القريبة المقبلة، إضافة إلى العلامة الثالثة «Myde» التي يتم التباحث بشأنها حالياً لافتتاح فندق تحت علامتها خلال الفترة المقبلة.

قطاع الفنادق تجاوز مستويات ما قبل الجائحة

أكد المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس «شركة بلازو للضيافة»، منذر درويش، أن قطاع الفنادق في دبي تجاوز مستويات ما قبل الجائحة عبر مختلف المؤشرات، بما في ذلك عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة، ومتوسط السعر اليومي، والعائدات من الغرف المتوافرة، فضلاً عن عدد الغرف الفندقية، إذ دخل السوق آلاف الغرف الجديدة خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من ذلك استطاعت السوق استيعاب هذه الزيادة بشكل مثالي، ما انعكس على نمو المؤشرات.

ولفت إلى بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي كشفت عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.