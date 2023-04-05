القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع زيادة بالتوظيف منذ يوليو 2016

أظهر مسح، أمس، ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال مارس الماضي، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.

وأشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI من «إس آند بي جلوبال» إلى أن نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ أكتوبر من العام الماضي، ما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات.

ووفقاً للمؤشر، واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط الكلفة المعتدلة نسبياً، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.

ارتفاع

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات ارتفاعاً من 54.3 نقطة في فبراير إلى 55.9 نقطة في مارس، للإشارة إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.

وكان ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة، أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيراً إيجابياً على اتجاه المؤشر.

مؤشر التوظيف

وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016، وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.

وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاساً لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.

الطلبات الجديدة

في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في مارس، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة. وظل الانتعاش مدفوعاً في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في مارس، بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.

وأدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ فبراير، وكان قوياً بشكل عام.

تحسن الطلب

ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المُنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها. فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات.

أعلى مستوى

قال كبير الباحثين الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال» للأبحاث، ديفيد أوين، إن «القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (55.9 نقطة) في شهر مارس، أظهرت الجهود المتضافرة من قبل الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات لزيادة طاقتها الاستيعابية في مواجهة زيادة معدلات الطلب»، لافتاً إلى «ارتفاع المؤشرات الفرعية للتوظيف ومخزونات المشتريات إلى أعلى مستوياتها في 80 و60 شهراً على التوالي، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الموظفين، وحجم المخزون في فترة الدراسة الأخيرة».