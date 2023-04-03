«دبي للسلع» يستقطب 708 شركات جديدة في الربع الأول

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن تسجيل رقم قياسي جديد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بعد انضمام 708 شركات جديدة إلى منطقته الحرة، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه في عام 2002.

وأفاد المركز في بيان بأن هذا الإنجاز القياسي الجديد يمثل نمواً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 13.7% من متوسط أداء «دبي للسلع المتعددة» خلال خمس سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، تأتي هذه النتائج القياسية لتؤكّد بقوة على مكانة دبي كوجهة رئيسة للاستثمار، مدعومةً بالانتعاش الاقتصادي القوي على المستوى الوطني، وسهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة».