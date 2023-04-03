«فلاي دبي» تتوقع طلباً كبيراً على السفر بالتزامن مع عيد الفطر

توقعت «شركة فلاي دبي» طلباً كبيراً على السفر إلى مختلف وجهاتها، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى أنها تخطط لزيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات، مثل عمان، بيروت، باكو، تبليسي، يريفان، بيشكيك، وبيرغامو، التي ستصبح رحلة يومية اعتباراً من 18 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الرحلات الأسبوعية التي تشغلها يصل إلى 2050 رحلة أسبوعياً، إلى 116 وجهة عالمية حالياً، فيما وصل عدد المحطات التي يتم تشغيل رحلاتها إليها من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إلى 31 وجهة ضمن شبكة عمليات الناقلة.

طلب قوي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «نحن مقبلون على عطلة عيد الفطر، التي نتوقع خلالها طلباً قوياً على السفر من دبي إلى مختلف وجهاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، المالديف، وسريلانكا، إضافة إلى الوجهات الأوروبية، في وقت تحافظ فيه دبي على مكانتها وجهة سياحية بارزة طوال العام». وأضاف عبيدالله لـ«الإمارات اليوم»: «يبقى موسم الصيف المقبل محافظاً على زخم قوي وطلب على السفر من مختلف وجهات الناقلة وإليها، خصوصاً مع افتتاح وجهاتنا الجديدة في ميلان بيرغامو الإيطالية، باتايا وكرابي في تايلاند، إضافة إلى وجهات سنبدأ رحلاتنا إليها خلال الصيف، مثل كوروفو في اليونان، وكالياري في إيطاليا، ووجهات صيفية أخرى مثل ميكونوس وسانتوريني في اليونان»، مرجعاً ذلك الزخم إلى البيئة الاقتصادية التي وفرتها دبي، والاستشراف الدائم لفرص النمو المستقبلية.

توسيع الشبكة

وتابع عبيدالله: «مع استمرار تسلمنا المزيد من الطائرات الجديدة، فإننا نواصل توسيع شبكة وجهاتنا، ما يعطينا مرونة أكبر في خدمة المزيد من المسافرين، في وقت نتوقع فيه استمرار هذا الزخم على مدار العام، بفضل الجاذبية التي تتمتع بها دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، والتي يجعل منها وجهة دائمة ليس للسفر فقط، بل للعيش والعمل».

وأوضح أنه «مع تنامي الطلب على السفر على مختلف الوجهات، فإن (فلاي دبي) تخطط لزيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات مثل عمّان الأردنية، بيروت اللبنانية، باكو الأذرية، تبليسي الجورجية، يريفان الأرمينية، بيشكيك في قيرغيزستان، وبيرغامو الإيطالية، التي ستصبح رحلة يومية اعتباراً من 18 أبريل الجاري».

وأضاف: «تبني الشركة استراتيجيتها وتوسعة خدماتها الجوية على النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، بفضل إدارتنا للتحديات التي واجهناها، والتي مكنتنا من تحقيق مستويات نمو جاوزت الفترة ما قبل جائحة (كوفيد-19)».

رحلات أسبوعية

وأشار عبيدالله إلى أن عدد الرحلات الأسبوعية التي تشغلها «فلاي دبي» يصل إلى نحو 2050 رحلة أسبوعياً إلى 116 وجهة حالياً في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وأضاف أن الناقلة تسلمت منذ بداية العام الجاري خمس طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، وتتوقع تسلم 18 طائرة حتى نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن عدد المحطات التي يتم تشغيل رحلات إليها من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي وصل إلى 31 وجهة ضمن شبكة عمليات الناقلة.

يذكر أن عملية تشغيل رحلات مختارة ضمن شبكة «فلاي دبي» من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، تأتي في إطار شراكة مبتكرة مع «طيران الإمارات»، التي تتجاوز الشراكة بالرمز، لتشمل عدداً من المبادرات، مثل الأنشطة التجارية، وتخطيط الشبكات، وعمليات المطارات، ومواءمة برنامج المسافر الدائم، ورحلات المسافرين.

• 2050 رحلة أسبوعياً إلى 116 وجهة عالمية حالياً.

إيرادات وأرباح

كشفت «فلاي دبي» عن نتائجها السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتحقيق نمو في الأرباح بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم، لتعكس النموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة.

ووفقاً للنتائج الرئيسة، فقد حققت الناقلة 9.1 مليارات درهم إيرادات سنوية للعام الماضي، مقارنة مع 5.3 مليارات درهم في عام 2021، بنمو نسبته 72%.

باقات عيد الفطر

ذكرت «فلاي دبي» أنها أطلقت عروضها الخاصة خلال فترة عيد الفطر، التي تتيح لمسافريها الاختيار بين باقات عدة تناسب مختلف احتياجاتهم.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن باقات العطلات تشمل تذاكر السفر، والإقامة ثلاثة ليال للسفر خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل، لافتة إلى أن باقة العطلات إلى المالديف تبدأ من 5449 درهماً، وإلى تبليسي من 2399 درهماً، وإلى زنجبار من 2749 درهماً، وإلى يريفان من 2399 درهماً، وإلى باكو من 2299 درهماً، وإلى كولمبو من 2749 درهماً، وإلى باتايا وكرابي من 2649 درهماً.