«بيوت» يرصد المناطق الأكثر بحثاً عن شقق «قيد الإنشاء» بأقل من مليون درهم

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت» العقاري، مناطق تتيح شراء شقق «قيد الإنشاء» في دبي بسعر يقل عن مليون درهم، وفقاً لنسبة البحث على محركه.

وبحسب التقرير، حلّت «قرية جميرا الدائرية» في المركز الأول بنسبة بحث وصلت إلى 41.66%، تلتها مدينة «ميدان» بنسبة 14.79%، ثم «أرجان» بنسبة 14.75%.

وحلت منطقة «أبراج بحيرات جميرا» في المركز الرابع بنسبة بحث تبلغ 14.62% ومنطقة «مجمع دبي ريزيدنس» بنسبة بحث 14.18%.

«قرية جميرا الدائرية»

تعد «قرية جميرا الدائرية» أو «جيه في سي» من أفضل مناطق التملك الحر في دبي، ولهذا تعد محط أنظار المستثمرين.

وبحسب التقرير، تتوافر شقق «قيد الإنشاء» للبيع في «قرية جميرا الدائرية» بمتوسط 684 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر شراء القدم المربعة 1001.78 درهم.

كما يمكن العثور على وحدات سكنية قيد الإنشاء من فئة «استوديو» للبيع بمتوسط سعري يبلغ 489 ألف درهم، ومن فئة غرفة وصالة بمتوسط 759 ألف درهم، ومن فئة غرفتين وصالة بمتوسط 995 ألف درهم.

منطقة «ميدان»

جاءت منطقة «ميدان» في المرتبة الثانية ضمن قائمة البحث، إذ توفر خيارات لشقق بمتوسط سعري يبلغ 732 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر شراء القدم المربعة 1652.82 درهماً.

وهي منطقة متعددة الاستخدامات مطورة في قلب منطقة «ند الشبا»، تزخر بالعديد من المشروعات العصرية والمبتكرة.

يمكن العثور على وحدة سكنية من فئة «استوديو» قيد الإنشاء في «ميدان» بمتوسط سعري يبلغ 628 ألف درهم، فضلاً عن شقق بمتوسط يبلغ 945 ألف درهم.

منطقة «أرجان»

يمكن العثور على شقق قيد الإنشاء أو على المخطط، للبيع في منطقة «أرجان» بمتوسط يبلغ 686 ألف درهم، في وقت يبلغ فيه متوسط سعر شراء القدم المربعة 1093.98 درهماً.

أما المتوسط السعري لشقة سكنية من فئة «استوديو» قيد الإنشاء في «أرجان» فيبلغ 483 ألف درهم، ولشقق من فئة غرفة وصالة 782 ألف درهم، ولشقة من فئة غرفتين وصالة 875 ألف درهم.

تعد «أرجان» جزءاً من منطقة «دبي لاند»، وتقع على مقربة من «البرشاء جنوب» و«موتور سيتي»، فضلاً عن قربها من شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة الجنوب.

«أبراج بحيرات جميرا»

تشهد «أبراج بحيرات جميرا» إقبالاً ملحوظاً لدى المقيمين الباحثين عن مناطق للسكن في دبي.

ويمكن العثور على شقق في المنطقة بمتوسط سعري يبلغ 741 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط سعر شراء القدم المربعة 1224.89 درهماً.

تتيح المنطقة خيار الوحدات السكنية من فئة «استوديو» قيد الإنشاء بمتوسط سعري يبلغ 570 ألف درهم، ومن فئة غرفة وصالة 882 ألف درهم.

«مجمع دبي ريزيدنس»

حلّ «مجمع دبي ريزيدنس» في المرتبة الخامسة في البحث، وتتوافر فيه العديد من المؤسسات التعليمية والمراكز التجارية.

يمكن العثور على شقق «قيد الإنشاء» بمتوسط سعري يبلغ 579 ألف درهم، في وقت يبلغ فيه متوسط سعر شراء القدم المربعة 753.48 درهماً.

يتيح المجمع السكني خيار «استوديو» قيد الإنشاء بمتوسط سعري يبلغ 395 ألف درهم، وغرفة وصالة بـ589 ألف درهم، وشقق من غرفتين وصالة بمتوسط سعري يبلغ 737 ألف درهم.