«أكسفورد غاردنز».. مشروع يخاطب الفئة المتوسطة من المشترين

يعتبر مشروع «أكسفورد غاردنز» من تطوير شركة «إيمان العقارية»، من المشروعات المهمة التي ستنجز في منطقة «دبي هيلز» بحلول الربع الأول من مارس 2025، وهو موجه للفئة المتوسطة.

تم بيع جميع وحدات المشروع بالكامل، ما يشير بحسب مراقبين، إلى تعطش السوق لهذه الفئة من الإسكان التي تراعي الملاءة المالية لفئة مهمة من المشترين في دبي. ويمتد «أكسفورد غاردنز» على مساحة تزيد على 165 ألف قدم مربعة، مع تخصيص 60 ألف قدم مربعة للمرافق الترفيهية والخدمية.

تبدأ أسعار الوحدات من 535 ألف درهم للوحدات السكنية من فئة «استوديو» بمساحة تراوح بين 400 و450 قدماً مربعة، ومن 790 ألف درهم لفئة غرفة نوم واحدة بمساحة تراوح بين 650 و800 قدم مربعة، ومن 1.1 مليون درهم لفئة غرفتي نوم بمساحات تراوح بين 1200 و1600 قدم مربعة. يتضمن المشروع كذلك حمام سباحة على السطح، ونادياً رياضياً، ومركز يوغا، ومنطقة لعب للأطفال، وجاكوزي، ومحطات لشحن السيارات الكهربائية.