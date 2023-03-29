3 طروحات أولية في الإمارات تستقطب طلبات اكتتاب قياسية بـ 557.6 مليار درهم

شهدت الطروحات الأولية في أسواق الإمارات طلباً قياسياً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ووصل إجمالي الطلب على ثلاث طروحات أولية لشركات «أدنوك للغاز»، و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، و«الأنصاري» للخدمات المالية لأكثر من 557.6 مليار درهم، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جمعت الطروحات الثلاث عائدات بنحو 11.69 مليار درهم.

وتوفر الطروحات الجديدة فرصاً جاذبة، وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية، التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشهد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز»، الذي جمع عائدات إجمالية بنحو 9.1 مليارات درهم، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية خارج دولة الإمارات، التي ولدت طلبات بقيمة نحو 92 مليار درهم، (10 أضعاف إجمالي حجم الطرح).

كما جمع طرح شركة «بريسايت إیه أي ھولدینغ بي إل سي» عائدات إجمالية بلغت نحو 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

وتم طرح أسهم «بريسايت» بسعر ثابت وقدره 1.34 درهم للسهم لعدد 1.359 مليار سهم تمثل 24.24% من رأسمال الشركة، وهي ثاني شركة تطرحها مجموعة «جي 42» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقطاع التكنولوجيا بعد إدراج «بيانات» العام الماضي.

بدورها، جمعت مجموعة «الأنصاري» للخدمات المالية، من خلال الطرح العام الأولي، 773 مليون درهم، واستقطب الطرح طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية. وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.

وسيتم إدراج 750 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي في السادس من أبريل المقبل، ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العائدات من توزيعات الأرباح نحو 7.8% على الأقل، وستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليارات درهم.