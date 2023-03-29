«إس تي آر»: الإمارات.. الأولى عالمياً في معدلات الإشغال الفندقي

كشفت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي عالمياً، بعد أن وصلت إلى 86.4% خلال الأسبوع الذي بدأ في 12 مارس الجاري.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات حققت مكاسب قوية طوال فترة الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حافظت على مركزها الأول لفترات متواصلة على أساس أسبوعي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سجلت أيضاً أعلى معدل إشغال عالمي لها بنسبة 89% خلال الأسبوع الذي بدأ في الخامس من مارس الجاري.

كما تصدرت دولة الإمارات المؤشرات العالمية، وحلّت في المركز الأول خلال الأسبوع الذي بدأ من 19 فبراير الماضي، مسجلة معدلات إشغال بلغت 91.8%، وهي الأعلى على الإطلاق منذ بدء جائحة فيروس «كورونا»، لافتة إلى الأداء القوي للسوق الفندقية في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة.

وكشفت البيانات أن الإمارات حلت في المراكز الخمسة الأولى عالمياً في معدلات الإشغال الفندقية طوال فترة الربع الأول من العام الجاري على أساس أسبوعي، وذلك خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس 2023، وفقاً لآخر البيانات المتاحة.

وبحسب بيانات المؤسسة، سجلت منطقة الشرق الأوسط مؤشرات قوية أيضاً بدعم من أداء السوق الإماراتية، مشيرة إلى أنه في الأسبوع الذي بدأ من 15 يناير الماضي، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أقوى أداء إشغال فندقي بنسبة 70.2%، لافتة إلى أن السوق الإماراتية شهدت مستويات إشغال قوية فضلاً عن متوسط السعر اليومي.

وبينت أن الإشغال في السوق الإماراتية خلال تلك الفترة ارتفع بمعدل 13.8 نقطة مئوية، و6.5% نمواً في متوسط السعر، مشيرة إلى الأداء القوي للسوق الفندقية في دبي أبوظبي في مختلف المؤشرات التي تشمل الإشغال، ومتوسط السعر، والعائد على الغرفة الواحدة.

كما لفتت إلى الدور المهم لقطاع الفعاليات والمعارض الكبرى في رفع معدلات الإشغال الفندقي.

أرقام نمو قياسية

واصل قطاع السياحة الإماراتي تحقيق أرقام نمو قياسية تعدى معظمها مستويات عام 2019، إذ استقبلت المنشآت الفندقية في نهاية العام الماضي 2022 نحو 25 مليون نزيل قضوا 91 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو 18% عن عام 2021، ونسبة نمو 7% عن عام 2019.

كما بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1200 منشآه بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2019، وجاوز عدد الغرف الفندقية 200 ألف غرفة فندقية بنسبة نمو 11% عن عام 2019. بدورها، وصلت نسبة الإشغال الفندقي خلال عام 2022 إلى 71%، وهي من ضمن الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، فيما حققت الإيرادات الفندقية خلال عام 2022 قفزة نوعية، إذ وصل الإجمالي إلى 38 مليار درهم بنسبة نمو 23% مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لوزارة الاقتصاد.