“الاقتصاد”: نعمل على إيجاد توازن بين حماية المستهلك وتوافر السلع بالأسواق

أكدت وزارة الاقتصاد أن الزيادات التي طرأت أخيراً على أسعار الدواجن وبيض المائدة في أسواق الدولة، أقرت بعد فترة طويلة من الدراسة والتحقق من ارتفاعات كلف الأعلاف، مشيرة إلى أن زيادات الأسعار "مؤقتة" وشملت عدداً محدداً من الشركات الوطنية، وسيتم مراجعة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبينت خلال إحاطة إعلامية عن “حماية المستهلك” عقدت اليوم الخميس في دبي أنها تعمل على إيجاد توازن بين حماية المستهلك وتوافر السلع في أسواق الدولة واستدامة عمل الشركات.

وأضافت الوزارة أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية، وأن البدائل والأسعار متوفرة بكثرة أمام المستهلك.