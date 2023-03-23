تعاونية الاتحاد توزع 22% أرباحاً نقدية على رأس المال القائم

أقرّت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد، توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 22%؜، وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5%؜، حيث سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم، وذلك لكل عملية شراء بنسبة 25% من قيمة فاتورة الشراء، في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء، إلى أن تتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له، اعتباراً من تاريخ 12 أبريل 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ41، الذي عقد في «مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم» بدبي أول من أمس، وتمت خلاله المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 13 ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمة الشامسي، إن «التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2022، بلغت 396.2 مليون درهم، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وخفض الأسعار بنسب وصلت إلى أكثر من 75%، وعروض بطاقة (تميز) بنسب وصلت إلى 90%».

وأضاف أن «إجمالي المبيعات بلغ 2.017 مليار درهم في 2022، وأن إيرادات التعاونية الإجمالية للعام الماضي بلغت 2.047 مليار درهم، في حين بلغت المصاريف الإجمالية 1.650 مليار درهم».

وأوضح أن «حقوق المساهمين في تعاونية الاتحاد وصلت إلى 3.011 مليارات درهم حتى نهاية عام 2022، حيث ارتفع عدد المساهمين من 36 ألفاً و659 مساهماً لعام 2021 إلى 36 ألفاً و808 مساهمين لعام 2022، ما يشير إلى تماسك قاعدة المتعاملين وثقتهم بتعاونية الاتحاد واستفادتهم من خدماتها».

وحول المساهمات المجتمعية ودور تعاونية الاتحاد، قال الشامسي: «انفقت تعاونية الاتحاد خلال العام الماضي على المساهمات المجتمعية نحو 21.42 مليون درهم، تماشياً مع استراتيجية تعاونية الاتحاد بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع، والمشاركة في التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة التطور في الدولة.