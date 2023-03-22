شركات طيران ووكالات سفر تطرح «عطلات سياحية» ابتداءً من 2133 درهماً

طرحت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عروضاً سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، ابتداءً من 2133 درهماً تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بإدارة الحجوزات والبرامج الترفيهية.

وقال مسؤولون في وكالات سفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحجز المبكر لايزال أفضل طريقة للحصول على أسعار مخفضة، ضمن نطاق الأسعار الابتدائية، بالنسبة لعروض العطلات السياحية، على غرار تذاكر الطيران»، لافتين إلى أن هذه الأسعار ابتدائية وترتفع تدريجياً، كلما ارتفع حجم الإقبال واقترب موعد السفر.

وشددوا على أهمية التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بحجز هذه البرامج، لتفادي أي خسائر متوقعة في حال الإلغاء أو تعديل السفر، بسبب ظروف طارئة.

باقات العطلات

وتبدأ أسعار باقات العطلات التي تشمل تذاكر الطيران من نحو 2133 درهماً إلى العاصمة الجورجية تبليسي للشخص الواحد، وللإقامة ثلاث ليال، ومن 2200 درهم إلى مدينة باكو الأذرية للإقامة ثلاث ليال أيضاً، فيما تبدأ أسعار العروض إلى مدينة يريفان الأرمينية من 2200 درهم للإقامة أربع ليال، ومن نحو 2300 درهم إلى مدينة تيرانا الألبانية للإقامة لمدة ثلاث ليال، ونحو 3600 درهم إلى المالديف للإقامة لمدة ثلاث ليال، ومن 2900 درهم إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وجهات قريبة

وقال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «شركات الطيران ووكالات السفر عموماً تطرح عروضاً مبكرة، بالتزامن مع مواسم الإجازات لتشجيع السفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكتها العالمية، فضلاً عن التعرف إلى حجم الطلب المحتمل بالتزامن تلك الفترة».

وأضاف أن «العروض الخاصة بعطلة عيد الفطر، وعلى غرار معظم العروض الأخرى، تكون بأسعار مقبولة مبدئياً، لكنها ترتفع تدريجياً كلما ازداد حجم الطلب».

وذكر العوضي أن «أسعار العروض على العموم في مستويات مرتفعة خلال الفترة الحالية، نظراً إلى الطلب الواسع على السفر، سواء كان بغرض زيارة الأهل، أو للراغبين في قضاء عطلات سياحية في بعض الوجهات»، لافتاً إلى أن «الطلب على السفر يتخطى المعروض من السعة المقعدية، خصوصاً خلال فترات الذروة».

وكشف أن «أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات العربية مقارنة بعروض العطلات السياحية هي في مستويات أعلى، مرجعاً ذلك إلى الطلب الكبير». وقال: «إن الجزء الأكبر من العروض يتركز في الوجهات السياحية القريبة نسبياً، فضلاً عن محطات سياحية شعبية لدى سكان الدولة».

وشدد على أهمية التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بحجز هذه البرامج، لتفادي أي خسائر متوقعة في حال الإلغاء أو تعديل السفر، بسبب ظروف طارئة.

العروض المتكاملة

من جانبه، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «شركات الطيران ووكالات السفر، وعلى غرار كل عام، تلجأ بالتزامن مع مواسم الإجازات، إلى طرح عروض سفر لتشجيع الناس على السفر»، لافتاً إلى أن العروض المتكاملة التي تشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية والجولات السياحية تجذب شريحة من المتعاملين.

وأضاف دياب أن «الأسعار المبدئية لهذه البرامج السياحية هي مخصصة لنسبة محددة من العروض التي يتم بيعها، ترتفع تدريجياً كلما ارتفع حجم الطلب والإقبال عليها»، مشيراً إلى أن الطلب على السفر يشهد زيادة ملحوظة خلال عطلة الربيع وإجازة عيد الفطر، وقال: «إن تكاليف البرامج ضمن الأسعار الابتدائية أعلى مقارنة بمستوياتها المعتادة».

إقبال كبير

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «الطلب على السفر لزيارة الأهل والأقارب يشهد إقبالاً كبيراً طوال عطلة الربيع المدرسية، والفترة التي تليها وحتى عطلة عيد الفطر»، مشيراً إلى أن هذا الطلب يسهم في رفع مستويات الأسعار بنسب كبيرة.

وأضاف أن «الطلب في السوق المحلية ينقسم إلى جزأين: إجازات المقيمين بالدولة وزيارة بلدانهم، فضلاً عن الطلب السياحي مع توجه جزء من سكان الدولة لقضاء عطلات في وجهات سياحية قريبة نسيباً ومحطات شعبية».

وتابع: «بالنسبة لعروض العطلات السياحية، فإن الحجز المبكر لايزال هو الأفضل للحصول على أسعار مخفضة ضمن نطاق الأسعار الابتدائية، كونها تزداد بنسبة كبيرة خلال فترة قصيرة كلما اقترب موعد السفر».

تباين الأسعار

تشمل العروض محطات دولية وأخرى إقليمية، إذ يتركز الجزء الأكبر من عروض شركات الطيران ووكالات السفر في وجهات جزر مثل: «سيشل»، «موريشيوس»، «المالديف»، و«زنجبار»، فضلاً عن باقات إلى وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا.

كما تتباين الأسعار التي تخضع للتوافر، وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

ويتركز الجزء الأكبر من العروض في الفترة من 20 إلى 23 أبريل المقبل، فيما تمتد عروض أخرى لمدة أسبوع اعتباراً من 17 أبريل، وطرحت بعض الوكالات عروضاً خاصة بأسعار الغرفة الفندقية في حال تمديد الإجازة.