«كهرباء دبي» تكرّم مورديها

كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، 40 من موردي الهيئة لالتزامهم بأعلى المعايير التي حددتها الهيئة، إضافة إلى موردي الهيئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والموردين الداعمين لأصحاب الهمم، في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تكريم شركائها، وتقدير المتميزين منهم.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع جميع شركائها، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.