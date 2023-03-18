أكدت ان بعض رحلات الطيران تواجه تأخيراً يصل إلى 40 دقيقة
مطارات دبي: مشكلة فنية في إجراءات تسجيل الوصول في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار دبي
أكدت مطارات دبي على حدوث مشكلة فنية في إجراءات تسجيل الوصول في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار دبي الدولي في وقت سابق من مساء اليوم الموافق 18 مارس 2023. وسرعان ما عملت فرق الاستجابة بشكل فوري على حل المشكلة، ولكن قد تواجه بعض رحلات الطيران تأخيراً يصل إلى 40 دقيقة. نعتذر عن أي إزعاج وسنواصل تقديم المزيد من التحديثات فور توفرها.
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