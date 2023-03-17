مساهمو «دبي الإسلامي» يقرون توزيع أرباح بـ 2.2 مليار درهم عن 2022

وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% عن العام 2022، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار درهم.

كما وافق المساهمون في ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك، على البيانات المالية للعام الماضي، علاوة على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع، وتضمنت الإعلان عن مجلس إدارة البنك لفترة السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمدققين الخارجيين لعام 2023، وفقاً لبيان أصدره البنك أمس.

وحقق «دبي الإسلامي»، نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.552 مليار درهم مقابل 4.406 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام 2021.

وسجل البنك ميزانية عمومية بلغت 288 مليار درهم بنمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنسبة 7%.

وقال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن «التقدم الاستثنائي الذي حققه بنك دبي الإسلامي، يعكس وتيرة النمو المستمرة لاقتصاد دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان، إن «البنك استطاع مجدداً تحقيق نتائج مذهلة، حيث سجل نمواً قياسياً في صافي الأرباح، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك».