تغطية طرح «الأنصاري للخدمات المالية» في غضون ساعة من فتح باب الاكتتاب

استقبلت شركة الأنصاري للخدمات المالية، طلبات شراء لجميع الأسهم المعروضة في طرحها العام الأولي في غضون ساعة من فتح باب الاكتتاب، مما يمثل بداية قوية لأول إدراج في سوق دبي المالي منذ بداية عام 2023، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويسعى مالكو حصص الأغلبية في "الأنصاري" إلى جمع ما بين 750 و773 مليون درهم في الطرح العام الأولي، وتم تحديد النطاق السعري عند 1 درهم إلى 1.03 درهم للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستراوح عند الإدراج بين 7.50 مليارات درهم (2.04 مليار دولار أميركي) و7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار) وذلك بحسب بيان الشركة الصادر الخميس.

حيث تبيع شركة الأنصاري للخدمات المالية 750 مليون سهم في الطرح، أي حصة 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم، وتستمر حتى 23 مارس 2023 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 24 مارس 2023 للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما من المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس 2023.

كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.