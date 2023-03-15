انطلاق أولى رحلات فلاي دبي لبيرغامو الإيطالية

أعلن طيران فلاي دبي عن تدشين أولى رحلاته المباشرة رسمياً بين دبي وبيرغامو الإيطالية، اعتباراً من صباح اليوم، وذلك عقب تشغيل رحلاته التجريبية للمنطقة بتاريخ 10 من الشهر ذاته. وصاحب إطلاق الرحلة الأولى إقامة مؤتمر صحفي بفندق الحياة، حضره كل من غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة وجورجيو جورجي حاكم منطقة بيرغامو وجيفاني سانغو رئيس المطارات.

وتقع بيرغامو في شمال إيطاليا، عند سفح جبال الألب، بالقرب من ميلانو، المدينة الأوروبية الرائدة في الموضة والتصميم والفن. كمدينة إيطالية بوتيك تشعر بتأثيرات العصور الوسطى إلى جانب التأثير العصري عليها في مختلف مناحي الحياة.

وفي حديثه في حفل افتتاح رحلة بيرغامو رسمياً، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث:"يسعدنا أن نفتتح رحلاتنا إلى بيرغامو. فشركة فلاي دبي تواصل توسيع شبكتها الدولية مع وجهات تم إطلاقها حديثاً. بالإضافة إلى أن الرحلات الجوية إلى بيرغامو مع خطوط طيران فلاي دبي سوف تعزز علاقاتنا مع المنطقة، بحيث لن تساهم فقط في الترويج لبيرغامو إحدى مدن أوروبا الفريدة من نوعها، بل ستوفر أيضاً طرقاً جديدة لسهولة الوصول عبر دبي إلى العديد من الوجهات المحلية والدولية، لضيوفنا من بيرغامو. مع رحلات بيرغامو الجديدة، زادت شركة فلاي دبي عدد الوجهات الدولية إلى 115 وجهة.