«دناتا للتموين» تفتتح أول منشأة في مطار «صن شاين كوست» الأسترالي

وسّعت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، حضورها في مجال تموين التجزئة في أستراليا، وذلك إثر فوزها بعقد لسنوات عدة مع «بونزا» Bonza، أحدث ناقلة جوية في أستراليا، لدعم عملياتها وخدماتها، بما في ذلك توفير قائمة طعام أسترالية 100% للناقلة عند الطلب.

وأفاد بيان بأن «دناتا للتموين» ستدعم عمليات «بونزا» من منشأة جديدة بالقرب من قاعدة الناقلة في مطار «صن شاين كوست»، وهي أول منشأة من نوعها في هذا المطار الذي يشهد تطوراً متواصلاً.

ووفقاً للبيان، فإن «دناتا للتموين» تدير حالياً 15 مرفقاً في أستراليا، بما فيها المركز الجديد، بفريق يضم أكثر من 3000 من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً، ويقدمون خدمات تموين الطائرات، وخدمات التجزئة المصممة خصيصاً لأكثر من 40 شركة طيران في أستراليا.

بدورها، تعمل «بونزا»، الناقلة الوحيدة منخفضة التكلفة المستقلة في أستراليا، التي دشنت عملياتها في يناير 2023، انطلاقاً من قاعدتها الرئيسية في مطار «صن شاين كوست»، وتخدم حالياً 17 خطاً في 13 موقعاً عبر البلاد.



وقال مدير «دناتا للتموين» في أستراليا، هيرانجان ألويسيوس: «ستضمن حلولنا المبتكرة، وفهمنا العميق لمتطلبات الركاب، تقديم تجربة سفر فريدة، ما يساعد (بونزا) على تنفيذ خططها الطموحة للنمو».

من جانبها، قالت المديرة التجارية في «بونزا»، كارلي بوفي: «لعبت (دناتا) دوراً رئيسياً في تقديم أول قائمة طعام في العالم على الطائرة، جاءت جميع مكوناتها من موطنها الأصلي، وتُقدّم عند الطلب عبر تطبيق Fly Bonza وتُسلّم مباشرة إلى الركاب في مقاعدهم».

وأوضحت أن إنشاء وتسليم قائمة الطعام الأسترالي بالكامل ليس بالأمر السهل، ما أدى إلى إنشاء أول مرفق للتموين في ساحة «بونزا» بمطار «صن شاين كوست».



يشار إلى أن «قسم التموين والتجزئة» في «دناتا» أحد أبرز مزودي خدمات الضيافة على متن الطائرة في العالم.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2022/ 2023، حمّلت فرق «دناتا» أكثر من 50 مليون وجبة، وقدّمت خدمات كاملة لناقلات اقتصادية وطائرات كبار الشخصيات في أكثر من 60 موقعاً.

وتقدم «دناتا» خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.