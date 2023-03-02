«دناتا» تواصل تحسين تجربة سفر أصحاب الهمم

أكدت «دناتا»، المزوّد العالمي لخدمات الطيران والسفر، مواصلة الاستثمار في المبادرات المبتكرة والمعدات والتدريب، لتحسين تجربة سفر أصحاب الهمم، وقيادة صناعة الطيران في الخدمات الخاصة للمسافرين.

وكشفت أن وحدة المناولة الخاصة في «دناتا» تقدم المساعدة لأصحاب الهمم من نقطة إلى نقطة، إذ تدعم 1.3 مليون مسافر سنوياً خلال تنقلهم عبر المباني الثلاثة في مطار دبي الدولي، فيما يخضع جميع موظفي «دناتا» البالغ عددهم 1300 موظف محترف، لتدريب شامل قبل الانضمام إلى العمليات.

وذكرت «دناتا» أنها قررت شراء عدد من الكراسي المتحركة المصممة خصيصاً للأطفال لتوفير مزيد من الراحة والأمان لهم، مؤكدة أن هذه الكراسي ستوضع قيد الخدمة قريباً.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطار، جعفر داود، إن قسم المناولة الخاصة في «دناتا» رائد في توفير رعاية عالمية المستوى ومعاملة محترمة لأصحاب الهمم، في أكبر مطار دولي في العالم. وسنواصل جهودنا لتوفير أفضل تجربة مطار لهم بحلول مبتكرة للحفاظ على أعلى معايير الخدمة.