انضمام 160 شركة ناشئة جديدة إلى حاضنة الأعمال «in5» في 2022

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، عن تحقيق زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في عدد الشركات الناشئة الجديدة في عام 2022، مع انضمام 160 شركة ناشئة جديدة إلى الحاضنة في 2022، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 750 شركة ناشئة.

وألقت حاضنة الأعمال المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، الضوء على بيئتها المتنامية من الشركات الناشئة الجديدة خلال مؤتمر «ستيب»، الذي اختتم أعماله في «مدينة دبي للإنترنت» أمس.

بيئة جاذبة

وقال النائب الأول لرئيس «مجموعة تيكوم» - مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي: «نجحت دبي في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال جاذبة لروّاد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، يستطيع من خلالها مؤسسو الشركات الناشئة التواصل مع نخبة من روّاد الأعمال ذوي الرؤية المشتركة، والإسهام في منظومات العمل العالمية والنمو الاقتصادي والابتكار».

وأضاف: «يُعدّ ذلك أحد الأهداف التي نجحت (مجموعة تيكوم) في تحقيقها من خلال حاضنة الأعمال (in5)، التي شهدت خلال عام 2022 نمواً ملحوظاً، سواء في عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها، أو من حيث إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة».

التكنولوجيا المالية

وتصدّرت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ضمن حاضنة الأعمال «in5»، جولات التمويل خلال عام 2022، وذلك في توجّه بدأ منذ عام 2021،

وتجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة منذ إطلاق الحاضنة 2.4 مليار درهم مع نهاية عام 2022، علماً أن شركات التكنولوجيا المالية حصلت على أكثر من نصف مبالغ التمويل المؤمّنة.

وتعكس حاضنة الأعمال «in5» ثقافة العمل العالمية في دبي، إذ إنها تضم أكثر من 50 جنسية قادمة من: الهند، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، كندا، وغيرها.

«تابي» و«كريم»

ولفتت حاضنة الأعمال «in5» إلى إحدى أولى الشركات الناشئة في الحاضنة، وهي شركة «تابي» التي توفر تطبيقاً قائماً على الشراء الفوري والدفع في وقت لاحق، مؤكدة أن هذه الشركة الناشئة تواصل تحقيق نمو سريع، حيث نجحت في استقطاب 10 آلاف علامة تجارية، تشمل تسعة من بين أكبر 10 مجموعات للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2022، استحوذت «كريم» على «MUNCH:ON»، وهي شركة ناشئة متخصّصة في العمليات المرتبطة بالخدمات الغذائية، علماً أن «كريم» أصبحت أول شركة «يونيكورن» في الشرق الأوسط (شركة ناشئة تُقدّر قيمتها بأكثر من 3.7 مليارات درهم) عندما بادرت إلى شرائها شركة «أوبر» القائمة في الولايات المتحدة في عام 2019 مقابل 11.4 مليار درهم.