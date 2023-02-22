شركات: 50% نمواً في الطلب على المنتجات الصحية والعضوية خلال 2022

أفاد مسؤولو شركات غذائية، بأن الطلب على المنتجات الصحية والعضوية، شهد نمواً بنسب وصلت إلى 50% خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2021، متوقعين مواصلة الطلب على تلك المنتجات بالنسب نفسها خلال العام الجاري.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «غلفود 2023»، الذي يعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، أن الدورة الحالية من المعرض تشهد توسعاً من الشركات في طرح المنتجات الصحية، مشيرين إلى أن المنتجات الخالية من السكر والدهون والمدعمة بالبروتين والفيتامينات، إضافة إلى أغذية خالية من الكوليسترول، تعد من أبرز المنتجات المطروحة.

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إف جي في» المحدودة للمنتجات الغذائية، داتو نازروال، أن المنتجات الغذائية الصحية تشهد طلباً متزايداً في جميع الأسواق، لافتاً إلى أن مبيعات تلك المنتجات ارتفعت بنسب تراوح بين 40 و50% خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2021، فيما من المتوقع أن تواصل نموها بالنسب ذاتها خلال العام الجاري وفقاً للمؤشرات الأولية.

وأوضح نازروال، أن الفرق بين المنتجات الغذائية العادية والصحية، يتركز في كون الأخيرة تراعي عدداً من المتطلبات الصحية الخاصة بالمستهلكين، مقارنة بالعادية التي تعتمد على المذاق والشكل فقط دون تميزها بخصائص صحية معينة.

وقال إن المجموعة توسعت عبر منصتها في معرض «غلفود» بدورته الحالية في دبي، بطرح منتجات صحية مصنعة من دوار الشمس والنخيل، مثل «المرجارين»، الذي يخلو من «الكوليسترول» والزيوت المهدرجة أو الإضافات الكيميائية.

من جهتها، أفادت مديرة العمليات في شركة «شيكالاب فود» لتوريد المنتجات الغذائية، أنّا خارموكوفا، بأن الشركة توسعت بالمنتجات الغذائية الصحية خلال مشاركتها في «غلفود 2023»، لمواكبة النمو اللافت في الطلب على تلك المنتجات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إن المنتجات الغذائية الصحية شهدت طلباً متنامياً، بنسب وصلت إلى أكثر من 40% خلال العام الماضي في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتوقعت خارموكوفا، أن تسجل تلك المنتجات ارتفاعاً في الطلب بنسب أكبر خلال العام الجاري، بنسب تتجاوز 50%، وذلك مع نمو الوعي بأهمية تلك المنتجات، واقتراب أسعارها من أسعار المنتجات العادية مع زيادة المنافسة بين الشركات على طرح المنتجات الصحية ونمو المبيعات.

وأوضحت خارموكوفا، أن الشركة طرحت منتجات خالية من السكر أو الدهون ومنتجات مدعمة بالبروتين والفيتامينات والكولاجين، فضلاً عن أغذية مخصصة لـ«الكيتو» للمستهلكين الذين يتبعون نظاماً غذائياً يخلو من «الكربوهيدارات»، إضافة إلى منتجات تعتمد بالكامل على منتجات خضراوات لمتبعي الأنظمة الغذائية النباتية، فضلاً عن منتجات خالية من الغلوتين أو مرتفعة الألياف من دون ألوان صناعية.

بدوره، ذكر مدير الأعمال الأول في شركة «سارووك أويل بالمز» للأغذية، روبي وانغ سينغ، أن الشركة طرحت عبر منصتها في المعرض منتجات لزيوت صحية عضوية، لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على المنتجات العضوية.

وقال إن الطلب على تلك المنتجات وصل إلى 50% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.