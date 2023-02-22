%90 من مالكي عقارات دبي يخططون لشراء عقار جديد

أفاد استطلاع رأي أجرته مؤسسة «YouGov» بأن نحو ثلثي مالكي العقارات في دبي (64%) ينوون بيع وحداتهم العقارية للاستفادة من ظروف السوق الحالية، وذكر 52% منهم أنهم سيقومون بتلك الخطوة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا حصلوا على عائد جيد. وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من «متروبوليتان هومز»، وهو قسم جديد تابع لمجموعة «متروبوليتان».

ووفقاً لاستطلاع الرأي، الذي شمل 300 من مالكي العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من شهر يناير، فإن 90% من مالكي العقارات في دبي، سيشترون عقاراً آخر في الإمارة، إذا باعوا عقارهم الحالي مقابل سعر جيد. وذكر 83% من المشاركين في استطلاع الرأي أنهم قاموا بتحسينات كبيرة على وحداتهم العقارية منذ أن اشتروها، حيث أنفق 15% من المشاركين أكثر من 500 ألف درهم لتجديد وحداتهم العقارية.

وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت رئيسة المبيعات في «متروبوليتان هومز»، ألينا أدامكو: «تُعد نتائج استطلاع (YouGov) مؤشراً إضافياً على أن مالكي المنازل في الإمارات يثقون بدبي كسوق قوية للعقارات، وأن مستوى النشاط المتوقع في السوق الثانوية سيستمر في تعزيز عدد الصفقات في قطاع العقارات في الإمارة. كما أظهر استطلاع الرأي أن 22% من المشاركين من الفئة العمرية التي تتجاوز 45 عاماً، يخططون للتقاعد والعيش في الإمارات بشكل دائم. وسيستفيد المشترون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق الثانوية في دبي هذا العام، من الزيادة المتوقعة في عدد ملاك العقارات الذين يخططون حالياً لبيع وحداتهم العقارية».

وأضافت «لا شك بأن هذا سيساعد بدوره في المحافظة على نمو طويل الأجل في قطاع العقارات في دبي، وذلك بفضل الظروف المواتية في السوق، والأسس المتينة للاقتصاد الإماراتي، وسمعة دبي وجاذبيتها كوجهة استثمارية آمنة، والإصلاحات التشريعية الأخيرة التي شهدتها الإمارة».

ومن الإصلاحات الجديدة التي تم إجراؤها، إقرار لوائح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وتصاريح الإقامة للمتقاعدين والتحول الرقمي المستمر. وتلعب جميع هذه الإصلاحات دوراً متكاملاً لجذب المزيد من الاستثمار إلى سوق العقارات في دبي، إذ إنها توفر سبباً قوياً للاستثمار في الدولة، وتوفر للمقيمين فيها شعوراً بالطمأنينة لجعل الإمارات وطناً ثانياً لهم.

وعلاوة على ذلك، يمكن لمالكي العقارات السكنية في دبي في المستقبل تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المدينة سيرتفع من 3.5 ملايين نسمة حالياً إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040، وفقاً لتقارير متخصصة.

من جانبه، قال الشريك في مجموعة «متروبوليتان» والرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، نيكيتا كوزنتسوف: «نرى أن ظروف السوق الحالية والمتوقعة تسير لمصلحة مالكي العقارات السكنية في دبي، إذا كانوا يفكرون في بيع أو تأجير وحداتهم العقارية، لأن الطلب على العقارات الجاهزة يفوق العرض في السوق، لاسيما في المواقع المركزية في الإمارة. وقد سجلنا في العام الماضي زيادة في معاملاتنا بالسوق الثانوية بنسبة 300%، ولهذا فإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور».

أبرز نتائج الدراسة

81 % يمتلكون وحدة أو وحدتين عقاريتين.

89 % اشتروا عقاراتهم خلال السنوات الخمس الماضية.

65 % يعيشون حالياً في العقار الذي اشتروه.

61 % يتطلعون إلى شراء عقارات أخرى أفضل بعد بيع عقاراتهم الحالية.