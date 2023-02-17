المصدّرون ووكلاء الشحن في تايلاند ينضمون إلى «الجواز اللوجستي»

وقّعت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، مذكرتي تفاهم، أخيراً، مع «اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي»، و«المجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين»، لتعزيز نمو الأعمال اللوجستية للمصدّرين ووكلاء الشحن في تايلاند.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن المذكرتين تهدفان إلى تحسين الفرص التجارية، وخفض تكاليف شحن البضائع للمصدّرين التايلانديين، من خلال الانضمام إلى الشبكة الواسعة التي تشملها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي من التجار ووكلاء الشحن العالميين.

وقال المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، محمود البستكي: «نسعى لنكون أفضل برنامج ولاء جدير بالثقة للأعمال اللوجستية لكل من التجار ووكلاء الشحن في تايلاند وحول العالم».

وأضاف أن «هذه الشراكات الاستراتيجية تتميز بأهميتها البالغة في توسيع حضور الجواز اللوجستي العالمي في أسواق جنوب شرق آسيا».

وتابع البستكي: «نتطلع إلى العمل مع شركائنا في تايلاند التي تتمتع باقتصاد كبير الإمكانات، من أجل التوسّع في إنشاء طرق تجارية جديدة التي تتيح للتجار ووكلاء الشحن التايلانديين الاستفادة من حلولنا المبتكرة والمستدامة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد».

من جهته، قال رئيس اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي، سويت راتاناشيندا، إن «مذكرة التفاهم الموقعة، تمثل بداية فصل جديد من الفرص التجارية الواعدة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية، باستخدام الشبكة الواسعة والمتنامية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي».

وأضاف أن «هذه المبادرة تتيح حالياً للمصدّرين التايلانديين إمكانية الاستفادة من خدمة المسار السريع لحركة البضائع، والوصول إلى الأسواق بفاعلية أكبر من حيث الكلفة، وخفض وقت التخليص الجمركي، وإزالة التكاليف الإدارية».

«الجواز اللوجستي»

تُعدّ مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أول برنامج ولاء عالمي للشحن، يهدف إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية.