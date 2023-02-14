«أدنوك للحفر»: 2.95 مليار درهم صافي الأرباح خلال 2022

أعلنت «شركة أدنوك للحفر»، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح استثنائياً خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة لعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.52 مليارات درهم (1.23 مليار دولار)، بهامشٍ تجاوزت نسبته 46% بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة الكُلفة.

كما سجلت الشركة ارتفاعاً قوياً في إيراداتها خلال عام 2022 لتصل إلى 9.82 مليارات درهم (2.67 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2021.

وجاء النمو القوي المسجل في إيرادات الشركة على أساس سنوي، مدفوعاً بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

منصات الحفر

كما حققت «أدنوك للحفر» إيرادات وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وصافي أرباح استثنائية خلال الربع الرابع من 2022، مدفوعة ببرنامج الشركة القوي لتوسعة أسطولها الذي يضم أكبر عدد من منصات الحفر العَاملة التي تُسهم بقوة في تعزيز مسيرة نمو الشركة، وتضع لها خريطة طريق واضحة لمزيد من التوسع خلال عام 2023 وما بعده.

وكانت «أدنوك للحفر» استحوذت على 16 منصة حفر جديدة خلال 2022، ما مكنها من امتلاك أسطول حفارات يُعد من ضمن الأكبر في العالم لحفر وتهيئة الآبار يضم 115 منصة حفر.

الربع الرابع

وخلال الربع الرابع من عام 2022، حققت الشركة أعلى إيرادات ربع سنوية للشركة على الإطلاق بلغت 2.69 مليار درهم (733 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.30 مليار درهم (353 مليون دولار) بزيادة نسبتها 35%. وبلغ صافي الأرباح 859.37 مليون درهم (234 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 61%.

نتائج متميزة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «حققت الشركة خلال عام 2022 نتائج متميزة، وإضافة إلى صافي الأرباح الاستثنائية الذي حققته الشركة، والذي بلغ 2.95 مليار درهم، فإنني فخور أيضاً بحزمة العقود التي قام عملاؤنا الذين نرتبط معهم بعلاقة تعاقدية طويلة الأمد بترسيتها على الشركة بقيمة تزيد على 36.73 مليار درهم».

وأضافت: «أسهمت الأهداف الاستراتيجية الواضحة للشركة وجهود وتفاني كوادرها البشرية من أصحاب المهارات العالية والتزامنا بمعايير الصحة والسلامة الرائدة في قطاع عمليات الحفر، في تمكين الشركة من تحقيق هذه النتائج الاستثنائية».

توقعات 2023

تتوقع التوجيهات الاستشرافية لـ«شركة أدنوك للحفر» خلال عام 2023 أن تراوح الإيرادات بين 11.02 مليار درهم و11.75 مليار درهم بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي.

كما تتوقع التوجيهات أن تراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بين 4.96 و5.50 مليارات درهم.

وتُشير التوقعات كذلك إلى أن صافي الأرباح يراوح بين 3.12 و3.67 مليارات درهم، ما يعكس استمرار نمو صافي أرباح الشركة، وانتقاله من 2.20 مليار درهم في عام 2021 إلى 2.93 مليار درهم في عام 2022 ثم إلى ما هو متوقع أن يصل إليه خلال عام 2023.

وفي ضوء الأداء القوي والمتميز لعام 2022 وسياسة توزيع الأرباح، فإن التوقعات تشير إلى زيادة الأرباح النهائية لعام 2022 بنسبة 5% كحد أدنى، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية لكل سهم على مدار خمس سنوات.