1.2 مليار درهم صافي أرباح "العربية للطيران" في 2022

كشفت شركة "العربية للطيران"، اليوم الإثنين، عن تحقيقها نتائج مالية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث ضاعفت الشركة أرباحها وعدد المسافرين على متن رحلاتها مقارنة بالعام 2021، وواصلت خططها التوسعية محققة آداء مالي وتشغيلي قوي.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بـ720 مليون درهم للعام 2021.

ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2022 إلى 5.2 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 65% مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2021 والبالغة 3.2 مليارات درهم.

وساعد النمو القوي في أعداد المسافرين، والذي تجاوز أعداد ما قبل الجائحة، الآداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة لعام 2022.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، مسجلة بذلك زيادة قدرها 90% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر.

وحافظ معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - للسنة المالية 2022 على معدل قوي بلغ 80%.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 15% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلسا لكل سهم.

وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران"، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران"، إن "النتائج المالية القوية التي حققتها مجموعة (العربية للطيران) خلال عام 2022، الأفضل في تاريخ الشركة".

وأضاف: "يدل الآداء التشغيلي والمالي على مدى فعَالية أنموذج الأعمال الذي نتبعه وكفآة فريق الإدارة فضلاً عن استراتيجية النمو الطموحة".