غرف دبي تفتتح مكتباً تمثيلياً في هونغ كونغ

أعلنت غرف دبي عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد في هونغ كونغ، ليشكل بوابة للاستثمارات المتبادلة بين دبي وهونغ كونغ، وقاطرة لتعزيز جهود دعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة.

وجاء الإعلان عن افتتاح المكتب الجديد على هامش فعاليات «منتدى أعمال الإمارات-هونغ كونغ»، الذي عقد في دبي أخيراً، بحضور رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، الذي ترأس وفداً رفيع المستوى من هونغ كونغ.

ويتماشى افتتاح المكتب مع مبادرة «دبي غلوبال»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتباً ترويجاً تجارياً لدبي حول العالم، بحلول عام 2030.

وتهدف مبادرة «دبي غلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية، إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

ويندرج المكتب الجديد في إطار خطط تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وهونغ كونغ، واستقطاب شركات هونغ كونغ للعمل في الإمارة، فضلاً عن تعزيز حجم التبادلات التجارية بين دبي والأسواق العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسيتعاون المكتب التمثيلي الجديد مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ والجهات الحكومية والشركات الخاصة في هونغ كونغ، لتطوير الشراكات الاقتصادية وعلاقات الأعمال.

كما وقّعت غرف دبي، خلال منتدى الأعمال، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، تحدد محاور التعاون الرئيسة لتحقيق أهدافهما المشتركة، وعلى رأسها تطوير التبادل التجاري بينهما ورفعه إلى مستويات عالية، وتأسيس بيئة اقتصادية إيجابية تدعم تطوّر العلاقات بين المدينتين، وتفتح أمامهما آفاق الفرص الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «تتمتع دبي وهونغ كونغ بعلاقات اقتصادية وثيقة وتاريخية، حيث يأتي افتتاح المكتب التمثيلي الجديد، وتوقيع مذكرة التفاهم، ليعكسا حرصنا التام على تطوير التعاون المشترك، وتعزيز الزخم في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين».

وأضاف: «نؤمن بأن المكتب الجديد سيدعم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة».

الشراكة التجارية

تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأكبر لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وهونغ كونغ 22.2 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بنسبة نمو بلغت 16.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

بدورها، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع هونغ كونغ في عام 2021 نحو 37.2 مليار درهم.