إشغال الرحلات إلى الإمارات لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

قال مسؤولو وكالات سفر وسياحة في الدولة، إن هناك نمواً في السفر إلى الإمارات بنسبة تفوق 50% منذ بداية العام الجديد، مقارنة بالعام الماضي، كما وصل إشغال الرحلات القادمة إلى الإمارات منذ بداية العام إلى 90%، في أعلى نسبة تصلها الرحلات في هذا التوقيت، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأرجعوا ذلك، في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى التسهيلات الكبيرة في التأشيرات إلى الإمارات، وتوجه مستثمرين في عدد من دول العالم لنقل استثمارتهم إلى الإمارات، إضافة إلى استضافة الإمارات للعديد من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، بعد أن رسّخت مكانتها وجهة رئيسة لسياحة المؤتمرات، مشيرين إلى أن تحسّن المناخ مقارنة بـ«الصقيع»، الذي يجتاح أماكن مختلفة في العالم، زاد من الإقبال على الإمارات.

نمو السفر

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «هناك نمواً في السفر إلى الامارات بنسبة تفوق 50% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة أكبر مقارنة بعامي 2020 و2021، كما تصل نسب الإشغال في الرحلات إلى 90%، وهي نسبة تعدّ الأعلى منذ ثلاث سنوات على الأقل، في هذا الوقت من العام».

وأرجع سالم ذلك إلى التسهيلات الكبيرة في التأشيرات السياحية إلى الإمارات، والتوسع في منح التأشيرات الخاصة بالعلاج والدراسة وغيرها، وتوجه مستثمرين في عدد من دول العالم لنقل استثمارتهم إلى الإمارات، خصوصاً بعد التيسيرات العديدة التي أقرّتها الحكومة لاستقطاب المستثمرين، إضافة إلى استضافة الإمارات للعديد من المؤتمرات والمعارض الكبرى خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن «استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28) أوجد الكثير من الزخم في إطار التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر».

ونوّه إلى التنوّع في أسواق الزوّار إلى الإمارات، خصوصاً أسواق الدول العربية والشرق أوسطية والآسيوية والأوروبية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد سالم أن «هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار التذاكر بنسب تفوق 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع، مدفوعاً بارتفاع الطلب»، متوقعاً أن «تصبح الرحلات كاملة العدد، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة لعطلة الفصل الدراسي الثاني، في شهر مارس المقبل، وإجازات المدرسين، وحلول شهر رمضان».

إشغال الرحلات

وقال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «إشغال الرحلات القادمة إلى الإمارات، منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 80%، في أعلى نسبة تصلها الرحلات في هذا التوقيت منذ أكثر من ثلاث سنوات».

وأرجع بالحصا، ارتفاع إشغال الرحلات، إلى تعزيز الإمارات مكانتها وجهة عالمية رئيسة في سياحة المعارض والمؤتمرات، حيث استضافت منذ بداية العام العديد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، فضلاً عن إقامة بعض الفعاليات التي تستقطب الزائرين، مثل مهرجان دبي للتسوّق، إضافة إلى إلغاء أسواق رئيسة لكل القيود المتعلقة بجائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن زيادة الإجازة الإسبوعية إلى يومين ونصف اليوم، فضلاً عن الطقس المعتدل، دعما الإقبال على السفر إلى الإمارات.

وأشار إلى تنوّع الأسواق الرئيسة للزوّار القادمين إلى الإمارات، وعلى رأسها دول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، خصوصاً ألمانيا وبريطانيا وروسيا، لافتاً إلى أن «إشغال الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع يكون كامل العدد».

وبين سركيس أن «أسعار التذاكر تعتمد على وقت السفر والوجهة، حيث ترتفع الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة لارتفاع الطلب، وتنخفض في وسط الأسبوع، خصوصاً أنه لا توجد عطلات جماعية للمدارس والجامعات بالفترة الحالية».

وجهة سياحية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، أن «الإمارات أصبحت وجهة سياحية رئيسة عالمياً، وتشهد نمواً بنسبة 30% على الأقل في السفر إليها، منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف أن «نسب الإشغال على الرحلات وصلت إلى 90%، في أعلى ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات على الأقل»، مشيراً إلى أن المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتنوّعة التي استضافتها الإمارات في مختلف القطاعات، منذ بداية العام، فضلاً عن تحسّن المناخ، مقارنة بالصقيع الذي يجتاح أماكن مختلفة في العالم، خصوصاً في القارة الأوروبية زاد من الإقبال على السفر إلى الإمارات.

وأكد أن أسعار التذاكر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عطلات نهاية الأسبوع، وتنخفض في وسط الأسبوع بصفة عامة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تتأثر بالمرونة في تحديد يوم السفر والعودة، فضلاً عن وجهة السفر.