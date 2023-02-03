غرفة تجارة دبي تطلق مجموعات أعمال لدعم قطاع البناء

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاقها أربع مجموعات أعمال جديدة، تمثل نشاطات اقتصادية ضمن قطاع البناء، وهي: «مجموعة عمل مواد البناء»، «مجموعة عمل الإسمنت والخرسانة الجاهزة»، «مجموعة عمل السيراميك»، و«مجموعة عمل الطلاء والجبس».

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشكل إطلاق مجموعات الأعمال الجديدة دفعة جديدة ونوعية لدعم قطاع التشييد والبناء الحيوي في دبي، لاسيما في ضوء الانتعاش الذي شهده هذا القطاع منذ عام 2021، مدفوعاً بمشروعات البناء السكنية»، مشيراً إلى أن قيمة سوق البناء والتشييد في دولة الإمارات قدرت بنحو 81 مليار دولار في عام 2021.