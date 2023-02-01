دبي تسجل ارتفاعاً بنحو 5.5% في الطلب على الطاقة خلال 2022

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2022 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2021.

وقال إن الطلب على الطاقة خلال العام الماضي بلغ 53 ألفاً و180 غيغاوات ساعة مقارنة مع 50 ألفاً و401 غيغاوات ساعة في عام 2021.

وأكد الطاير أن الارتفاع في الطلب على الطاقة، يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، إضافة إلى النمو المتواصل في عدد السكان، والتوسع الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الحيوية.

وأضاف: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير بنية تحتية تعد من بين الأعلى كفاءة على مستوى العالم، بما يدعم (أجندة دبي الاقتصادية D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».



وأكد الطاير مواصلة العمل على زيادة القدرة الانتاجية من الكهرباء والمياه، ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم.

ولفت إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 14,517 ميغاوات من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع نسبة تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.