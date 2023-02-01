«الإمارات دبي الوطني» يتيح بدء التداول الفوري في «سوق أبوظبي»

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إبرامها شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتيح للمستثمرين الوصول مباشرة إلى الأسهم المدرجة في السوق، حيث أصبح بإمكانهم فتح حساب تداول فوري، واستصدار رقم مستثمر في سوقي الأسهم في الإمارات من خلال منصة الشركة الرقمية.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الشراكة الجديدة ستتيح لأكثر من مليون متعامل من متعاملي بنك الإمارات دبي الوطني بدء التداول الفوري في سوق أبوظبي، ما يلبي الطلب المتنامي على الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق.

وستُمكّن هذه الخطوة المستثمرين من بدء التداول بثلاث خطوات، يحصلون من خلالها على رقم مستثمر وطني وحساب تداول وحساب مستثمر بشكل فوري، ما يوفر عليهم عناء طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً وإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وتدعم هذه المبادرة استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتسخير الحلول الرقمية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز سيولة السوق.

وقال رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم:«من خلال هذه الشراكة، ومنصتنا الرقمية المتطورة، وإتاحة الاشتراك في الاكتتابات العامة، وخدمة توفير رقم مستثمر، يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني البنك الوحيد في المنطقة الذي يوفر للمستثمرين حزمة شاملة للتداول بسهولة في أكبر الأسواق المالية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن «تعاوننا مع الشركاء المناسبين لتمكين المستثمرين من اغتنام فرص النمو الفريدة التي تقدمها الشركات المدرجة في السوق، يعد جزءاً رئيساً من استراتيجيتنا لبناء سوق مالية رائدة وحيوية».