«معرض المطارات».. منصة تجمع في دبي 200 علامة تجارية للطيران

أعلنت «شركة ريد للمعارض»، الجهة المنظمة لـ«معرض المطارات»، أن الدورة 22 لأضخم منصة سنوية متخصصة لصناعة المطارات في العالم، والتي يجري تنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ستعمل على ربط أكثر من 200 علامة تجارية للطيران، وأكثر من 100 مُشترٍ من أكثر من 30 مطاراً وهيئة طيران من 20 بلداً.

وأضافت «ريد للمعارض» في بيان، أن المعرض السنوي سيقام في الفترة بين التاسع و11 مايو 2023، مع ثلاثة معارض ومؤتمرين يتزامن تنظيمها جميعاً مع فعاليات المعرض، هي: منتدى قادة المطارات العالمية، معرض ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، معرض ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، فضلاً عن الذكرى السنوية لمنظمة المرأة في الطيران، حيث سيحتفل فرع الشرق الأوسط للمنظمة العام الجاري بالذكرى العاشرة لتأسيسه.

صناعة الطيران

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن صناعة المطارات استرجعت كامل قوتها تقريباً. وأكد سموه أن التوسع وتشييد مطارات جديدة مستمران لتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه الصناعة المهمة.

وذكرت «ريد للمعارض» أن المعرض يأتي في ظل توقع وصول حركة المسافرين الداخلية على مستوى العالم في أواخر عام 2023 إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، في حين ستستغرق حركة المسافرين الدولية عاماً آخر لتصل إلى مستويات عام 2019، وذلك بحلول النصف الثاني من عام 2024.

وأشارت إلى توقعات خبراء دوليين بأن تولد أعمال المسافرين 522 مليار دولار من العائدات لشركات النقل والمطارات التي تعمل على العودة لتحقيق الأرباح.

مشاركة عالمية

وسيعمل المعرض من خلال شعار «ربط صناعة المطارات العالمية» على استقبال أكثر من 4500 زائر، في وقت تتمحور فيه موضوعاته الرئيسة حول الاستدامة في المطارات، والأتمتة، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وبحسب «ريد للمعارض»، فقد تم تأكيد مشاركة عارضين من: الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، تركيا، هولندا، الصين، بلجيكا، كوريا الجنوبية، السويد، فضلاً عن دولة الإمارات.

كما سيشارك في المؤتمرات مسؤولون تنفيذيون، و«مجلس المطارات العالمي»، الذي يعتبر الرابطة التجارية للمطارات العالمية التي يدير أعضاؤها 1950 مطاراً في 185 دولة، و«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، الذي يضم 300 شركة طيران عضوة، تمثل 83% من الحركة الجوية العالمية. وقالت مديرة المعرض في «شركة ريد للمعارض»، مي إسماعيل، إن «معرض المطارات 2023» سيشهد تمثيلاً لكامل سلسلة صناعة المطارات، لافتة إلى دور التكنولوجيا في ترميم مستويات السلامة والصحة والأمن والكفاءة في عمليات المطارات حول العالم.