«تعاونية الشارقة»: 40% ارتفاعاً في توريد منتجات المزارع الإماراتية العضوية

أفاد مدير إدارة شؤون المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور يوسف السعدي، بأن «إجمالي عدد المزارع المحلية المختصة بإنتاج محاصيل عضوية، والتي حصلت أخيراً على شهادات مطابقة على منتجاتها المتوافرة في منافذ البيع، بلغ أخيراً ما يتجاوز نحو 70 مزرعة، وذلك بالمقارنة بنحو 20 مزرعة خلال بداية العام الماضي».

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء عقدته «تعاونية الشارقة»، أمس، حول «الملتقى الثالث للمزارعين الإماراتيين»، إلى أن «هناك نمواً كبيراً من المزارع المحلية لإنتاج العديد من الأصناف الزراعية العضوية، وهو ما أتاح وفرة لتلك المنتجات أخيراً في مختلف منافذ البيع»، لافتاً إلى أن «الوزارة تتيح عبر أنظمة المطابقة علامة مختصة رسمية للمنتجات العضوية، وبما يتيح إرشاداً للمستهلكين بأن تلك المنتجات عضوية ومطابقة للمواصفات المعتمدة».

بدوره، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية رصدت نمواً في توريد الأصناف العضوية المنتجة في مزارع محلية بلغت نسبته 40% مقارنة بعمليات التوريد بداية العام الماضي، ما يؤشر إلى كثافة الإقبال من المزارع المحلية لعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع».

وأوضح أن «التعاونية رفعت إجمالي عدد المزارع المحلية التي تورد المنتجات الزراعية من الفاكهة والخضراوات بشكل عام من 80 مزرعة خلال بداية 2022، لتصل إلى ما يتجاوز نحو 90 مزرعة حالياً، فيما ارتفعت كميات التوريد لمنتجات المزارع المحلية بشكل عام بنسبة 30%، أخيراً، مقارنة بعام 2021».

وأضاف أن «التعاونية تنفذ خطط عمل ترتكز على منح منتجات المزارع الوطنية أفضليات وأولوية في الحصول على منافذ لعرض منتجاتها في أفرع التعاونية، وبما يدعم إتاحة المجال لدعم تنافسيتها في مواجهة المنتجات الأخرى».