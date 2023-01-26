594.5 مليار درهم إجمالي تداولات بورصة دبي للذهب والسلع خلال 2022

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن إحصاءات السوق لعام 2022 بأكمله، مسجلة ما مجموعه 8.239 ملايين عقد بقيمة إجمالية بلغت 162.01 مليار دولار أميركي (594.5 مليار درهم) خلال العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 16%، و8.24% على التوالي. وسجلت البورصة 127.8 ألفاً متوسط عدد العقود المفتوحة، و31.8 ألف عقد، متوسط حجم التداولات اليومية.

ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل مطّرد، على مدار عام 2022، تزايد اهتمام المستثمرين بالذهب، حيث سجلت البورصة زيادة بنسبة 78% في حجم تداولات عقود الذهب مقارنة بالعام السابق. وشهدت البورصة على مدار العام ارتفاعاً مطّرداً في مستويات تداول الروبية الهندية، حيث سعى المشاركون في السوق إلى التحوط من تعرّضهم لواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما شهدت بورصة دبي للذهب والسلع نمواً في أحجام تداولات الين الياباني والدولار الأسترالي والكندي، وزيادة اهتمام المستثمرين باليورو والجنيه الإسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم: «حققت بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2022 نمواً كبيراً، من رقمين، عبر مقاييس متعددة وسط بيئة اقتصادية اتسمت بالتحديات والتقلبات المستمرة في جميع أنحاء العالم. ومع تركيز المشاركين في السوق على تداول العملات والذهب، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع، عقوداً آجلة وفورية لتداول الذهب المادي. كما دخلت البورصة، التاريخ من خلال كونها أول بورصة إماراتية تدرج عقود (الشيكل الإسرائيلي الآجلة)، ما يوفر للمتداولين في البورصة، تنوعاً أكبر في المنتجات، ويعزز مستويات السيولة. وستواصل بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2023، توسيع عملياتها من خلال بناء شراكات جديدة، وتزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة تضاهي أفضل ما تقدمه البورصات المماثلة في العالم».

وأطلقت بورصة دبي للذهب والسلع، في عام 2022، عقدين (آجل وفوري) جديدين للذهب المادي، كجزء من تركيزها الاستراتيجي على أن تصبح مرجعاً موثوقاً لتسعير الذهب في المنطقة. يوفر المنتجان للمتداولين والمؤسسات المالية القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر ميسورة الكلفة للإقراض قصير الأجل، مدعومة بالضمان المقدم من خلال شركة مقاصة البورصة. وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة المعادن الثمينة (FinMet)، لتوسيع محفظة منتجات البورصة وتشجيع نشاط التداول وتعزيز المشاركة في السوق. وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن عزمها إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة للتداول على منصتها ابتداءً من شهر يونيو في عام 2022. وجاءت هذه الخطوة في إطار التركيز الاستراتيجي للبورصة على تنويع عروض منتجات العملات الأجنبية وقطاع العملات الذي يشهد نموًا متسارعاً. كما يمثل إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة خطوة مهمة لتمتين علاقات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع إسرائيل.

• 8.23 ملايين عقد إجمالي حجم التداولات.

• 8.24 % نمواً في إجمالي قيمة التداولات على أساس سنوي.

• 127.8 ألفاً متوسط عدد العقود المفتوحة.

• 31.8 ألف عقد متوسط حجم التداولات اليومية.