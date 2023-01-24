مناطق لاستئجار فلل 4 غرف في عجمان بأقل من 75 ألف درهم سنوياً

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» أفضل مناطق لاستئجار فلل أربع غرف في عجمان بأقل من 75 ألف درهم سنوياً، إلى جانب مميزات ومتوسط إيجار الفلل في كل منطقة. وذكر التقرير أن عجمان تحتضن مناطق كثيرة توفر عقارات بأسعار معقولة، وربما هذا السبب الذي جعل كثيرين يفضلون السكن في عجمان والعمل في دبي.

وتُعد عجمان محط جذب واهتمام للأفراد والعائلات الباحثين عن عقارات مميزة، حيث تتمتع الإمارة بمقوّمات، أبرزها البنية التحتية المتطورة، إضافة إلى المرافق والخدمات الأساسية التي يحظى بها السكان، فضلاً عن الأماكن الترفيهية التي يمكن زيارتها أو الأنشطة التي تناسب الفئات العمرية كافة.

«المويهات»

وتصدّرت منطقة المويهات قائمة أفضل مناطق لاستئجار فلل أربع غرف في عجمان بأقل من 75 ألف درهم، بنسبة بحث بلغت 36.81%، حيث تُعرف بموقعها المميز القريب من حدود الشارقة، كما تبعد بضع دقائق بالسيارة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، علاوة على ذلك، تتميز المنطقة بهدوئها وخلوها من ضوضاء المناطق العصرية المزدحمة، فضلاً عن توافر العديد من المطاعم والمقاهي في المنطقة، إلى جانب محال سوبر ماركت وأسواق متنوعة. يبلغ متوسط إيجار فلل أربع غرف في المويهات نحو 65 ألف درهم سنوياً.

«الروضة»

ورصد التقرير، أن منطقة «الروضة» تعد من بين أفضل المناطق السكنية للعائلات في عجمان، لما توفره من شقق وفلل بأسعار منافسة، إضافة إلى مساحاتها الواسعة وقربها من العديد من الخدمات والمرافق، مثل المطاعم والأسواق، إلى جانب مجموعة من المدارس والمراكز الصحية، بجانب أن أشهر مولات عجمان على بعد 10 دقائق من الروضة بعجمان، فضلاً عن كونها تتمتع بموقع استراتيجي قريب من إمارة الشارقة، ما يعني أنها منطقة هادئة بعيدة عن صخب المدينة. يبلغ متوسط إيجار فلل أربع غرف في الروضة بعجمان نحو 64 ألف درهم سنوياً، وحازت المرتبة الثانية في قائمة «بيوت دوت كوم» بنسبة 26.98%.

«الياسمين»

وحلت منطقة الياسمين في المرتبة الثالثة ضمن أفضل مناطق لاستئجار فلل أربع غرف في عجمان، بنسبة 20.59%، حيث تتمتع بموقع حيوي قريب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ مكتوم بن راشد، ما يجعل الوصول إلى المناطق الأخرى أمراً سهلاً للغاية. بالمقابل، تُعد المنطقة مناسبة للعائلات بفضل أجوائها التي يعمّها الهدوء والسكينة، إضافة إلى مرافقها العصرية وانتشار مختلف الخدمات بين أرجائها وفي محيطها، بما في ذلك المدارس والمراكز الطبيعية ومحال السوبر ماركت، وغير ذلك الكثير. يبلغ متوسط إيجار فلل أربع غرف في الياسمين نحو 73 ألف درهم سنوياً.

«الزاهية»

وحلّت منطقة الزاهية في المرتبة الرابعة بين أفضل الأماكن في عجمان، وحازت نسبة بحث بلغت 15.62%، حيث تُعد من أعرق المناطق السكنية في عجمان، وتتصل الزاهية بالبر الرئيس عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، كما تشتمل على جميع المرافق الضرورية، مثل المدارس والمستشفيات والمطاعم ومحال السوبرماركت. وتحظى العقارات السكنية، خصوصاً الفلل، برواج كبير بين السكان الذين يبحثون عن مساكن فاخرة بأسعار معقولة في المدينة، إذ يبلغ متوسط إيجار فلل أربع غرف في الزاهية بعجمان نحو 72 ألف درهم سنوياً.

• «المويهات» تصدّرت قائمة أفضل مناطق لاستئجار فلل مكونة من أربع غرف في عجمان بأقل من 75 ألف درهم، بنسبة بحث بلغت 36.81%.