«ديوا» تطلق مبادرة «عونك» لتسهيل وتسريع «الأعمال»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مبادرة «عونك» التوعوية، لمساعدة المقاولين والاستشاريين المعتمدين لديها في الحصول على موافقة الهيئة من المرة الأولى عند تقديم طلبات الحصول على الكهرباء، ما يوفر جهدهم ووقتهم، ويسهم في تسهيل وتسريع الأعمال.

وتشتمل المبادرة على سلسلة من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو التفصيلية والتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح النقاط والإرشادات والمتطلبات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إضافة إلى مجموعة نصائح توصيات من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «توفر الهيئة جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم وإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، لتعزيز تنافسية دبي في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم».

وأكد الطاير التزام الهيئة بتوفير الأدوات والمستلزمات والإرشادات التي تتيح للمعنيين العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن، ما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلاً عن تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتابع: «نوفر البيئة المحفزة التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، وتعزيز مكانة الهيئة التي باتت في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم». يُشار إلى أن الهيئة تتيح للاستشاريين والمقاولين والمتعاملين، إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها.