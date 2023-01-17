«دبي للسلع المتعددة» يُطلق منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن إطلاق منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية، بهدف تحفيز وتسريع مسيرة نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تُقدر قيمته حالياً بـ32 مليار دولار، ويتوقع أن يواصل النمو لتصل قيمته إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

حلول تخزين

وبحسب «دبي للسلع المتعددة»، فقد جاء إطلاق المنظومة الجديدة بالشراكة مع شركة «ذا بوكس»، أكبر مزوّد لخدمات وحلول التخزين الذاتي في منطقة الشرق الأوسط؛ والذي يوفر للشركات الأعضاء مجموعة واسعة من حلول التخزين، بدايةً من الخزائن الصغيرة، ووصولاً إلى المستودعات.

وذكر «دبي للسلع المتعددة» أنه يتعاون مع «ذا بوكس» أيضاً في تقديم برنامج لتسريع الأعمال تحت عنوان «برنامج مسرّع الأعمال ذا بوكس من مركز دبي للسلع المتعددة»، والذي صُمّم خصيصاً لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وسيقدم البرنامج حسومات على أسعار خدمات التخزين واستصدار التراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة، كما سيقدم للشركات جلسات إرشادية فردية وسلسلة ورش عمل متخصصة، مع مجموعة واسعة من فرص التواصل الحصرية مع مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الذي يضم حالياً أكثر من 22 ألف شركة.

باقات أعمال

وبخلاف برنامج مسرّع الأعمال، سيتسنّى للشركات المهتمة بالانضمام إلى منظومة التجارة الإلكترونية التابعة للمركز، الاختيار من بين ثلاث باقات أعمال: «أساسية»، و«ستارتر»، و«برميوم+»، والتي ستتيح لشركات التجارة الإلكترونية فرصة الحصول على جُملةٍ من المزايا مثل حسومات تصل إلى 50% على ترخيص أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، ومساحات عمل مشتركة، أو مساحات مكتبية خاصة، إضافة إلى حلول وخدمات التخزين المقدمة من «ذا بوكس».

التجارة الإلكترونية

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة ككل يُعد محركاً رئيساً وراء نمو قطاع التجارة الإلكترونية الذي يزدهر بمعدلات غير مسبوقة، وهو ما يواكبه زخم وتوسع كبيران في أصعدة وتوجهات مختلفة، مثل زيادة عدد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروّجون للمنتجات عبر قنواتهم وحساباتهم، إضافة إلى تنامي العلامات التجارية المرموقة التي تتحول بشكل كبير إلى عرض منتجاتها وبيعها عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف: «أظهرت كل هذه المعطيات حاجة مُلحّة إلى إطلاق منصّة شاملة ومتكاملة تؤمّن كل متطلبات شركات التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو والازدهار. وهذا ما ينشده مركز دبي للسلع المتعددة من خلال إطلاق منظومته المتخصصة في التجارة الإلكترونية».

تمكين الشركات

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا بوكس»، وديع حداد: «تشكل خدمات التخزين وحلول تنفيذ الطلبات وتوصيلها للوجهات النهائية أمراً حاسماً في نجاح أي شركة نشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، ونحن فخورون بشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في التجارة الإلكترونية من الاستفادة من إمكانات بنيتنا التحتية المتطوّرة، وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها».

290 شركة ناشطة

يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، بما فيها «ديليفرو»، «إنستاشوب»، «كفو»، «كلاس باس»، و«جست لايف».