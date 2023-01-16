طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين

أعلنت طيران الإمارات اليوم عزمها تكثيف عملياتها في الصين قبيل السنة القمرية الجديدة استجابة للطلب القوي على السفر وتعزيز الاتصال ببواباتها الثلاثة جوانزو وشنغهاي وبكين مع إعادة فتح البلاد حدودها وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بالجائحة.

وتستأنف طيران الإمارات خدمة الركاب إلى شنغهاي أكبر مدن الصين اعتبارا من 20 يناير الجاري برحلتين أسبوعيا بطائرة إيرباص A380.

وستغادر الرحلة "ئي كيه 302" إلى شنغهاي من دون توقف في حين تتوقف رحلة العودة لوقت قصير في بانكوك قبل أن تواصل طيرانها إلى دبي.

وستزيد هذه الخدمة إلى أربع رحلات أسبوعيا بطائرة بوينج 777-300ER/ /مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث اعتبارا من 2 فبراير المقبل.

وستقلع خلال هذه المدة الرحلة "ئي كيه 302" من دبي في الساعة 3:45 فجراً وتصل إلى شنغهاي في الساعة 3:40 عصرا. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 303" من شنغهاي في الساعة 5:40 مساء وتصل إلى بانكوك في الساعة 9:45 ليلا وتغادرها في الساعة 11:20 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 3:20 فجر اليوم التالي.

وستواصل طيران الإمارات تعزيز خدمتها بين دبي وشنغهاي لتصبح يومية من دون توقف بحلول الأول مارس القادم حيث تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 304" دبي في الساعة 9:15 صباحا وتصل إلى شنغهاي في الساعة 9:05 ليلا. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 303" شنغهاي في الساعة 11:00 ليلاً وتصل دبي في الساعة 5:20 من صباح اليوم التالي.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 4 رحلات أسبوعياً إلى جوانزو برقم "ئي كيه 362" وعودة من جوانزو إلى دبي عبر بانكوك برقم "ئي كيه 363".

واعتبارا من الأول فبراير المقبل ستعزز طيران الإمارات خدمتها بين دبي وجوانزو مع تشغيل الرحلة "ئي كيه 362/ 363" يوميا من دون توقف بطائرة A380.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 362" دبي في الساعة 10:45 صباحا لتصل إلى جوانزو في الساعة 9:45 ليلا. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 363" من جوانزو في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي الساعة 5:15 صباحا.

وتعود رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 308/ 307" إلى العاصمة الصينية بكين يوميا من دون توقف اعتبارا من 15 مارس القادم وتعمل بطائرة بوينج 777-300ER مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث. وستغادر الرحلة "ئي كيه 308" دبي في الساعة 10:50 صباحا وتصل إلى بكين في الساعة 10:20 ليلا. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 307" من بكين في الساعة "12:40 بعد منتصف الليل وتصل إلى دبي في الساعة 5:00 صباحاً.

وبذلك ترتفع عمليات الشركة في السوق الصينية إلى 21 رحلة أسبوعيا ما يوفر مزيدا من الخيارات والمرونة للسياح ورجال الأعمال ويساهم في انتعاش السياحة في الصين.