«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 3049 شركة جديدة إلى دبي في 2022

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن تحقيق أفضل عام له على الإطلاق من حيث عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه، إذ استقطب 3049 شركة جديدة إلى دبي في عام 2022.

وأفاد في بيان، بأنه ومع ارتفاع العدد بنسبة 23% على أساس سنوي، يكون المركز قد كسر الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 عندما سجل آنذاك 2485 شركة جديدة.

طلب كبير

وأرجع «دبي للسلع المتعددة» هذا النمو القياسي، إلى الطلب الكبير الذي شهده من الأسواق الدولية، واستمرار زخم نشاطه القوي في قطاعات السلع الرئيسة، والطلب المتزايد من شركات «بلوك تشين» وتقنيات «ويب 3» على المساحات المكتبية في «مركز كريبتو»، التابع له.

أداء غير مسبوق

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي إقليمياً، عمل المركز بكفاءة خلال عام 2022 على تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، مُركزاً على تقديم كل أشكال الدعم الممكن، لتعزيز نمو وازدهار الشركات الأعضاء فيه العاملة في القطاعات الواعدة وعالية التأثير، مثل تقنيات الـ(ويب 3)، و(بلوك تشين)، والسلع والتجارة العالمية».

وأضاف: «يعكس الأداء غير المسبوق الذي سجله المركز في العام الماضي، تسارع وتيرة نمو أعماله، كما يسلط الضوء على القيمة الكبيرة التي يضيفها مركز دبي للسلع المتعددة إلى كل شركة عضو مسجلة فيه».

وتابع: «غالباً ما أنظر إلى عدد الشركات الجديدة المسجلة لدينا مقياساً للنشاط التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وبالتالي، تُظهر هذه الأرقام القياسية التي حققناها في العام الماضي ثقة المستثمرين المتنامية في اقتصاد الإمارة، وتزايد الفرص التي تقدمها دبي لكل من يطمح للنمو والازدهار».

تعزيز الخدمات

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «نتطلع خلال العام الجديد إلى ترسيخ المكانة القوية للمركز، عبر تعزيز خدماته وتطوير عروضه، وبناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في النهاية في استقطاب تدفقات تجارية جديدة عبر دبي».

مركز كريبتو

وبحسب البيان، شهد «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، نمواً سريعاً خلال عام 2022، إذ يضم حالياً أكثر من 500 شركة، ما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير و«بلوك تشين» في المنطقة.

«دبي للماس»

بدورها، شهدت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم، طلباً قوياً من الشركات التي تستضيف مناقصات ومزادات الماس والأحجار الكريمة. وتعد دبي واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتجارة الماس الخام والمصقول، كما تواصل تعزيز مكانتها في مجالات الأحجار الكريمة الملونة والماس المُصنّع في المعامل.

وبفضل مساهماتها للنهوض بالقطاع وتطويره، تم ترشيح دولة الإمارات لرئاسة «عملية كيمبرلي» لعام 2024 عقب توليها منصب نائب الرئيس في عام 2023.

مركز الشاي

بدوره، عالج «مركز الشاي»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، أكثر من 42 ألف طن متري من الشاي السائب، و8200 طن متري إجمالاً من الشاي المعبأ ذي القيمة المضافة، بما في ذلك نحو 400 مليون كيس شاي. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 27% مقارنة بالعام 2021، وبالتالي سجل «مركز الشاي» رقماً قياسياً جديداً من حيث إجمالي كميات الشاي التي تعامل معها.

مركز القهوة

في السياق نفسه، قام مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بتخزين ومعالجة أكثر من 4000 طن متري من البن الأخضر والمحمّص من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة في جميع أنحاء أميركا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا.

منصة «تريد فلو»

سجلت منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، قيمة إجمالية بلغت 1.63 تريليون درهم (445 مليار دولار)، بزيادة قدرها 48% عن عام 2021.