حمدان بن محمد: مستعدون لبناء النموذج الاقتصادي الأنجح عالمياً

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم اجتماعاً لكبار المسؤولين في حكومة دبي لاستعراض آليات تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 وأول 10 مشاريع تحولية فيها.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لكبار المسؤولين في حكومة دبي لاستعراض آليات تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 وأول 10 مشاريع تحولية فيها .. مستعدون لتنفيذ رؤية محمد بن راشد الاقتصادية.. وبناء النموذج الاقتصادي الأنجح عالمياً".