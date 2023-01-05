التعافي الاقتصادي يحفّز «تعاونيات» ومراكز تجزئة على التوسع خلال 2023

كشفت «تعاونيات» ومراكز لتجارة التجزئة في دبي والشارقة، عن خطط للتوسع في الأسواق المحلية، لمواكبة نمو الطلب في القطاع، وارتفاع التنافسية.

وتعتزم مجموعة «أسواق» إضافة أربعة منافذ جديدة لتجارة التجزئة في دبي وخارجها، في وقت ستضيف فيه «تعاونية الاتحاد» منفذين جديدين في النصف الأول من العام الجاري، مع دراسة خطط توسعية جديدة. بدورها، ستضيف «مجموعة شرف» 23 متجراً جديداً، و«تعاونية الشارقة» ثلاثة منافذ بيع قبل نهاية العام الجاري.

وأكد مسؤولون في تلك «التعاونيات» والمراكز لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع تجارة التجزئة سجل مستويات مرتفعة في الطلب والعائدات خلال عام 2022، جاوزت مثيلاتها في عام 2019، بدعم من مؤشرات التعافي في قطاعات السياحة والأعمال والمعارض والفعاليات.

مراكز «أسواق»

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، إن «المجموعة» تعتزم التوسع بمنافذ جديدة في دبي وخارجها خلال العام الجاري 2023، متوقعاً أن يرتفع عدد منافذ تجارة التجزئة من 22 منفذاً حالياً إلى 26 منفذاً قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن قطاع تجارة التجزئة سجل معدلات تعافٍ، ونمواً في الطلب والعائدات، بمستويات جاوزت مثيلاتها في عام 2019 (قبل فترة جائحة كوفدـ19)، خصوصاً في دبي، بدعم من رواج قطاعات السياحة، والأعمال، والمعارض والفعاليات، إضافة إلى مؤشرات تعافٍ سجلتها العديد من القطاعات الاقتصادية، بدعم من المحفزات الحكومية.

وأوضح أن توسعات المجموعة ستواكب نمو الطلب في القطاع، والذي من المتوقع أن ترتفع وتيرته خلال العام الجاري، وفقاً لمؤشرات سوقية، وارتفاع الطلب الاستهلاكي المرتبط بنمو النشاط السياحي وعدد السكان.

«تعاونية الاتحاد»

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «التعاونية» تعمل على تنفيذ خطط للتوسع في منافذ بيعها في أسواق دبي، متوقعاً أن يرتفع عددها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 26 منفذ بيع، مقارنة بـ24 منفذ بيع حالياً، مع دراسة خطط توسعية جديدة.

وأضاف أن التوسعات الجديدة تواكب التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وتلبي الطلب المرتفع الذي سجله القطاع خلال العام الماضي، ووصل إلى مستويات مماثلة، أو تجاوز مستويات عام 2019، ما يعزز من استمرار النمو في الطلب والعائدات خلال العام الجاري، لاسيما في ظل الانتعاش الاقتصادي في دبي، خصوصاً في قطاعات السياحة والطيران والضيافة.

«تعاونية الشارقة»

في السياق نفسه، قال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» تعتزم التوسع خلال العام الجاري، من 50 منفذ بيع حالياً، إلى 53 منفذ بيع قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن التوسعات من السياسات المهمة في قطاع تجارة التجزئة، لمواكبة ارتفاع التنافسية في القطاع، ونمو الطلب الاستهلاكي.

واتفق في أن قطاع تجارة التجزئة سجل معدلات نمو في الطلب والعائدات بشكل مماثل أو يجاوز مثيلاتها خلال عام 2019، مع توقعات باستمرار النمو خلال العام الجاري، بدعم من نمو قطاعات الأعمال، وارتفاع مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي عموماً.

«مجموعة شرف».. 23 متجراً جديداً

قال نائب رئيس قسم البيع بالتجزئة والضيافة والصناعة والخدمات المالية في «مجموعة شرف»، ياسر شرف، إن «المجموعة» تعتزم توسيع عملياتها في منافذ تجارة التجزئة، حيث تستهدف إطلاق 23 متجراً جديداً خلال عام 2023.