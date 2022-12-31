غرفة دبي العالمية تستقطب أكبر شركة منتجات زراعية في زيمبابوي

ساعدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة المنتجات الزراعية «نيمبي فريش إكسبورتس»، التي تعتبر من أكبر مصدّري الخضراوات والفواكه في زيمبابوي، لتوسيع نشاطها التجاري في دبي، من خلال توفير الخدمات اللوجستية وشركاء التمويل.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن «نيمبي»، التي تتخذ من زيمبابوي مقراً لها، تعد أحد أبرز مصدّري العنب البري والفراولة والتوت والبازلاء في إفريقيا.

وتذهب معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، فيما تقوم الشركة حالياً بتصدير الفراولة إلى دبي، وتعمل على توسيع نطاق الإنتاج بدعم من غرفة دبي العالمية لزيادة انتشار منتجاتها في السوق، مع الاستفادة أيضاً من موقع دبي الاستراتيجي للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأقصى. ويدعم توسّع أعمال «نيمبي» في دبي رؤية الإمارة لزيادة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم بين عامي 2021 و2026.

وقال المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، عمر خان: «عدا عن دورها المحوري في مساعدة الشركات المحلية على التوسّع في الأسواق العالمية، تعمل غرفة دبي العالمية أيضاً على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية إلى دبي».