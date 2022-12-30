«فلاي دبي» تستأنف رحلات عشق أباد اعتباراً من 23 يناير

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن استئناف رحلاتها إلى مدينة عشق أباد في تركمانستان، لافتة إلى أن الرحلات إلى «مطار عشق أباد الدولي» ستبدأ بواقع مرتين أسبوعياً اعتباراً من 23 يناير 2023. وأفادت «فلاي دبي» في بيان، بأنه ومع استئناف الرحلات إلى عشق آباد، فقد نمت شبكتها في آسيا الوسطى إلى تسع وجهات في خمس دول، تشمل: ألماتي، عشق أباد، أستانا، بيشكيك، دوشانبي، نامنكان، أوش، سمرقند، وطشقند. وبدءاً من يناير، ستطلق الناقلة أيضاً رحلات إلى سبع وجهات جديدة، هي: كالياري، كورفو، غان، كرابي، ميلان بيرغامو، باتايا، وسانت بطرسبرغ، لتنمو شبكتها إلى 116 وجهة في 53 دولة. وستعمل الرحلات بين مبنى المسافرين رقم (2) في مطار دبي ومطار عشق، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وستكون ضمن رحلات «الرمز المشترك» مع «طيران الإمارات».