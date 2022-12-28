«الاقتصاد» تطلق برنامجاً لتعزيز استفادة الشركات الصغيرة من «الفرنشايز»

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ScaleUp Franchise بالشراكة مع شركة «إمتياز» Emtiyz المتخصصة في الامتياز التجاري «الفرنشايز»، وذلك ضمن مبادرات المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال».

وأكد وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، الاستمرار في تقديم الدعم لبيئة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في الدولة، وتطوير شراكة الوزارة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من الممكنات لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولهم إلى الفرص وتوسيع أعمالهم.

الامتياز التجاري

وقال آل صالح، إن «برنامج ScaleUp Franchise، يهدف إلى تطوير نظم العمليات الداخلية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري، ودعم قدرتها وتزويدها بالخبرات والمعرفة حتى تصبح جاهزة للاستفادة من النظم العالمية للامتياز التجاري، بما يدعم خططها التوسعية والاستثمارية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف أن البرنامج يسهم أيضاً في تزويد الشركات بكافة الخدمات القانونية والتشغيلية والمالية الخاصة بأنظمة الامتياز العالمية، عبر حصولها على الاستشارات القانونية والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الدعم التسويقي للعلامات التجارية للشركات لمدة تصل إلى 10 سنوات، بما يساعدها على استقطاب المستثمرين، وتدشين فروع جديدة محلياً وعالمياً.

التنفيذ

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة ثمانية أسابيع وتضم 25 شركة صغيرة ومتوسطة، فيما تصل مدة المرحلة الثانية إلى ستة أشهر، وتهدف إلى ضمان تحقيق الجاهزية الكاملة للامتياز التجاري للشركات المشاركة بالبرنامج.

ويندرج «ScaleUp Franchise» ضمن أحد مسارات برنامج «منصة دعم الشركات السريعة النمو»، الذي يأتي ضمن أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ«موطن ريادة الأعمال».

ودعت الوزارة، الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الراغبة في المشاركة بالبرنامج، التقديم من خلال الرابط: (The Entrepreneurial Nation).

شروط

ووضعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة «إمتياز»، مجموعة من الشروط لاختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في البرنامج، من أهمها، أن تكون الشركة لديها رخصة تجارية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وأن يكون مشروع الشركة حقق أرباحاً خلال العام المالي الماضي، وتوقيع عقد الاستثمار المشترك لمدة 10 سنوات، وحضور كافة الدورات التدريبية.

