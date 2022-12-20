المناطق الأكثر طلباً لاستئجار شقق في دبي قرب المدارس

كشف تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية عن أكثر المناطق طلباً لاستئجار عقارات في دبي بالقرب من المدارس.

قرية جميرا

وأظهر التقرير أن قرية جميرا الدائرية احتلت المرتبة الأولى، موضحاً أن متوسط إيجار الشقق في المنطقة يبلغ نحو 53 ألف درهم سنوياً.

وأضاف أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة يصل إلى 51 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ إيجار شقق غرفتين وصالة 73 ألف درهم.

ديرة

ووفقاً للتقرير، جاءت منطقة ديرة في المرتبة الثانية في قائمة المناطق الأكثر طلباً للإيجار قرب المدارس في دبي.

وأفاد التقرير بأن متوسط إيجار الشقق في ديرة يبلغ 55 ألف درهم سنوياً، موضحاً أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة يبلغ 43 ألف درهم، في حين أن إيجار شقق غرفتين وصالة 63 ألف درهم سنوياً، وشقق ثلاث غرف وصالة 85 ألف درهم.

البرشاء

وحلت «البرشاء» في المركز الثالث ضمن القائمة، حيث يسهل الوصول إليها من مختلف المناطق في دبي؛ بسبب موقعها بين طريق الخيل وشارع الشيخ زايد.

ويبلغ متوسط إيجار الشقق في البرشاء 63 ألف درهم سنوياً.

وبيّن تقرير«بيوت دوت كوم»، أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة يبلغ 52 ألفاً، فيما يبلغ إيجار شقق غرفتين وصالة 71 ألفاً، بينما يصل إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى نحو 99 ألف درهم.

القصيص

وبحسب التقرير، جاءت منطقة القصيص رابعة، حيث تتوافر في المنطقة شقق للإيجار في القصيص بمساحات متنوعة تناسب العائلات الكبيرة والصغيرة، مع متوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 46 ألف درهم سنوياً.

ويصل متوسط إيجار شقق غرفة وصالة إلى 37 ألف درهم، في حين أن إيجار شقق غرفتين وصالة يبلغ 49 ألفاً، بينما يبلغ إيجار شقق ثلاث غرف وصالة 61 ألف درهم سنوياً.

الكرامة

وحلت منطقة الكرامة التي تقع بالقرب من خور دبي في المرتبة الخامسة في القائمة.

ويبلغ متوسط إيجار الشقق في الكرامة نحو 62 ألف درهم سنوياً، مع تسجيل شقق غرفة وصالة متوسط إيجار يبلغ 50 ألف درهم سنوياً، وتسجيل شقق غرفتين وصالة إيجاراً يصل إلى 64 ألف درهم، فيما يبلغ إيجار شقق ثلاث غرف وصالة 90 ألف درهم.

محيصنة

وأشار التقرير إلى أن منطقة محيصنة تعد وجهة مناسبة لاستئجار عقارات قريبة من المدارس في دبي، حيث حلت في المركز السادس.

وأفاد بأن متوسط إيجار الشقق في محيصنة يبلغ نحو 42 ألف درهم سنوياً، مبيناً أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة يصل إلى نحو 37 ألف درهم، فيما تبلغ شقق غرفتين وصالة 46 ألف درهم، وشقق ثلاث غرف وصالة 61 ألف درهم.

الصفوح

وحلت منطقة الصفوح، وفقاً للتقرير في المرتبة السابعة ضمن القائمة، مع توافر عدد من الشقق للإيجار بمتوسط يبلغ 86 ألف درهم سنوياً، حيث يصل متوسط إيجار شقق غرفة وصالة إلى 79 ألف درهم، فيما متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة يبلغ نحو 94 ألف درهم.