«دبي الدولي» يضيف مومباسا الكينية إلى قائمة وجهاته

أضاف مطار دبي الدولي، أمس، وجهة إفريقية جديدة إلى شبكة وجهاته المتنامية التي تضم أكثر من 200 وجهة دولية، وذلك مع إطلاق الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية الكينية من مدينة مومباسا الساحلية.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن من المقرر أن تشغّل الخطوط الجوية الكينية، أربع رحلات أسبوعية بين مومباسا ومطار دبي الدولي، على متن طائرة من طراز «B737-800»، ليرتفع عدد الرحلات إلى دبي من 10 رحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً ذهاباً وإياباً.

ومن المتوقع أن تعزز الخدمة الجديدة، السياحة والتجارة بين الجانبين، فضلاً عن توفير مزيد من الخيارات للمسافرين بين دبي وكينيا. ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فإن عدد المسافرين بين مطار دبي الدولي وكينيا وصل إلى نحو 650 ألف مسافر في عام 2019.