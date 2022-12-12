59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال شهر

ارتفعت أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات خلال سبتمبر فقط بقيمة 59.5 مليار درهم، ليواصل القطاع تصدره خليجياً وعربياً بإجمالي بلغ بنهاية سبتمبر الماضي ثلاثة تريليونات و583 مليار درهم، مقارنة بثلاثة تريليونات و523.5 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وقدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات خلال سبتمبر 2022 منفرداً، بقيمة 22.3 مليار درهم بدعم من النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة ممثلة في ارتفاع الودائع المصرفية خلال الشهر ذاته بقيمة 20.3 مليار درهم.

وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2% من تريليون و851.1 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022 إلى تريليون و873.4 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 1% والائتمان الأجنبي بنسبة 3.2%.

وأوضح أن الارتفاع في الائتمان المحلي يعزى إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2% و3% و0.6% و2.3% على التوالي.

وأضاف «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر، أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.9% من تريليونين و166.6 مليار درهم نهاية شهر أغسطس 2022 إلى تريليونين و186.9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.6% ليحل محل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.

وبيّن المصرف المركزي، أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص هامشياً.

1.873

تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي نهاية سبتمبر.