اقتصاد دبي يحقق نموا بنسبة 4.6% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، عن تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"ك "حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم… هذه نتائج العمل الجماعي من مختلف الجهات لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً على كافة المستويات".