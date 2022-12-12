«ديوا» تنجز 93% من المرحلة الرابعة لمحطة إنتاج الكهرباء بالعوير

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن إنجاز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء في العوير (المحطة H)، بقدرة 829 ميغاواط، وباستثمارات إجمالية تجاوز ملياراً و100 مليون درهم.

وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ«مجمع العوير للطاقة»، لتصل إلى 2825 ميغاواط، ضمن درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تبلغ 30%.

وقد بدأت عمليات الاختبار والتدشين الرئيسة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تمهيداً للتشغيل الكلي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة التي تنفذها الهيئة، للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء التي تبلغ 14.317 ميغاواط.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع إنتاج الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ناصر لوتاه، إن المحطة تتميز باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم شركتي «سيمنس للطاقة» و«السويدي باور».